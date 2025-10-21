Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, Medalla de Oro de Granada

La ciudad de Granada ha reconocido la trayectoria y el compromiso empresarial del granadino Raúl Berdonés, fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, con la concesión de su Medalla de Oro, distinción que pone en valor no solo su vinculación personal con la ciudad, sino también su contribución al desarrollo de la industria audiovisual andaluza y española.

Al frente de uno de los grandes grupos del audiovisual en España y Latinoamérica, responsable de la producción de contenidos para plataformas y cadenas internacionales que han situado el talento granadino en el mapa global de la industria, Berdonés ha contribuido de forma decisiva al crecimiento y fortalecimiento de un sector estratégico para la economía y la proyección cultural de nuestro país.

Raúl Berdonés ha afirmado: “Recibir la Medalla de Oro de mi ciudad, Granada, es un honor. Significa que mi trayectoria profesional, que arrancó aquí, tiene hoy también este reconocimiento institucional. Aprovecho este galardón para reafirmar mi compromiso con Andalucía, con el sector audiovisual y con la generación de oportunidades que conectan talento local con industria global. Agradezco profundamente a Granada, a su alcaldesa, Marifrán Carazo, y a toda la corporación municipal este gesto que me llena de orgullo y emoción”.

El galardón representa un reconocimiento institucional al liderazgo de Raúl Berdonés, quien, a lo largo de su trayectoria, ha consolidado a Secuoya Content Group -compañía fundada en Granada y con sede social en la capital andaluza- como uno de los grupos de referencia en la producción y creación de contenidos en España para el mercado global.