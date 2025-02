Estas son las víctimas de Netflix para este 2025: series canceladas

2025 ha traído consigo una ola de cambios en Netflix, con varias series enfrentando la cancelación o anunciando su final con la próxima temporada. La plataforma, conocida por su amplio catálogo y producción constante, ha tomado decisiones que han generado diversas reacciones entre los espectadores.

Entre las cancelaciones confirmadas para este año, destaca "Six Nations: Full Contact". A pesar del auge de este tipo de producciones, Netflix ha decidido no continuar con una tercera temporada. En 2024, la lista de series canceladas fue extensa, incluyendo títulos como "Bad Dinosaurs", "Barbarians", "Buying Beverly Hills", "Dead Boy Detectives", "Erin & Aaron", "Everything Now", "Girls5eva", "KAOS", "My Dad The Bounty Hunter", "Obliterated", "Ratched", "Scott Pilgrim Takes Off", "That 90s Show", "That Girl Lay Lay", "The Brothers Sun" y "Unstable".

Pero no todas son cancelaciones abruptas. Algunas series han anunciado que la próxima temporada será la última, permitiendo a los creadores dar un cierre adecuado a las historias. Este es el caso de "The Sandman". La segunda temporada marcará el final de la adaptación del aclamado cómic de DC. La decisión ha generado controversia debido a las acusaciones contra el escritor y productor ejecutivo Neil Gaiman, aunque Netflix ha mantenido que el final ya estaba planificado.

Otras series que se despedirán con sus próximas temporadas son "The Believers" (Temporada 2) y "The Empress" (Temporada 3). Además, ya se había anunciado el final de otras producciones populares como "EL problema de los tres cuerpos" (Temporada 3), "Avatar: The Last Airbender" (Temporada 3), "Blood of Zeus" (Temporada 3), "Cobra Kai" (Temporada 6), "Heartbreak High" (Temporada 3), "How to Sell Drugs Online" (Fast) (Temporada 4), "Outer Banks" (Temporada 6), "El juego del calamar" (Temporada 3), "Stranger Things" (Temporada 5), "The Upshaws" (Parte 6), "The Witcher" (Temporada 6), "Valeria" (Temporada 4) y "You" (Temporada 4).