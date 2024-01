La estrella de realities Stephen Bear sale de la cárcel tras filtrar el vídeo sexual de su exnovia

La estrella de realities Stephen Bear ha salido anticipadamente de la cárcel tras cumplir la mitad de su condena, según informan los medios británicos. En marzo de 2023, el concursante fue condenado a 21 meses de cárcel tras declarado culpable a compartir un vídeo sexual con su exnovia Georgia Harrison sin su permiso.

El 13 de diciembre Stephen Bear, que ganó "Celebrity Big Brother" en 2016 y apareció en "Ex on the Beach", fue condenado a hoy a 21 meses de prisión por voyerismo y dos cargos de "pornografía de venganza" al mandar primero por whatsapp y acabar en Onlyfans, imágenes captadas teniendo relaciones sexuales con cámaras de CCTV en el jardín de Bear el 2 de agosto de 2020. Fue declarado culpable el 13 de diciembre tras un juicio en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. Su víctima, Georgia Harrison, renunció a su derecho al anonimato. Hannah von Dadelszen, fiscal adjunta de la Corona del CPS del este de Inglaterra, dijo: “Quiero felicitar a Georgia Harrison por la valentía y determinación que ha demostrado a lo largo de este caso. Por el contrario, Stephen Bear mostró una total falta de remordimiento al no aceptar nunca la responsabilidad por su comportamiento abusivo, llegando incluso a culpar a la señora Harrison".

La sentencia continuaba explicando que "aunque vive una vida pública, Georgia Harrison tiene derecho a la privacidad. Pero Bear se lo quitó para ganar dinero de la manera más atroz. Ya sea que el sexo sea consensual o no, es un delito compartir o amenazar con compartir imágenes sexuales sin consentimiento para causar angustia. Se trata de un delito grave que tiene consecuencias para toda la vida de las víctimas. Aquellos como Bear que usan dispositivos para compartir fotos o videos de esta manera o amenazan con hacerlo pueden esperar ser procesados".

El acto de revelar fotografías y películas sexuales privadas con la intención de causar angustia, conocido como "pornografía de venganza", es ilegal en Inglaterra y Gales desde 2015. La Ley de Abuso Doméstico de 2021 modificó la legislación en junio de 2021 para ampliar el delito existente para incluir el acto específico de amenazar con revelar este tipo de material. Durante su sentencia, Bear también recibió una orden de restricción y le dijeron que no se comunicara con Harrison durante cinco años. Bear también debe mantener informada a la policía sobre su paradero durante toda una década.

Tras su sentencia el año pasado, a Bear también se le ordenó pagar a Harrison la suma de 200.000 libras esterlinas, la cantidad más alta otorgada en un caso de abuso de imagen. Meses después del juicio, se vio obligado a vender su apartamento de Essex por 525.000 libras esterlinas en Rightmove. La estrella de "Love Island", Harrison, reveló anteriormente la tensión que su batalla de dos años y medio para buscar justicia supuso para su salud física, explicando: "Cuando sucedió por primera vez, los efectos físicos en mí fueron simplemente horribles. Tenía acné en toda la cara. Terminé contrayendo una infección por quiste (el quiste finalmente estalló) y estuve en el hospital por estrés. Dijeron que mis riñones, mi pelvis y múltiples órganos estaban infectados, y que me estaba yendo en shock séptico".