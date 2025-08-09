Antena 3 gana el viernes y lidera el Prime Time con 'El Peliculón'

Antena 3 es la televisión líder y más vista del viernes (13,2%) aventajando a sus rivales en +4,7 y +3,9 puntos. También es la TV favorita de los espectadores en las franjas de Sobremesa (18,5%), Tarde (11,1%) y Prime Time (14,5%). Logra las emisiones más vistas del ranking televisivo con: ‘Antena 3 Noticias 1’, ‘Antena 3 Deportes 1’, ‘La ruleta de la suerte’, ‘Antena 3 Noticias 2’, ‘Pasapalabra’ y ‘Antena 3 Deportes 2 y ‘Sueños de libertad’, todos líderes de sus respectivas franjas de emisión.

Por su parte, laSexta (5,2%) es de nuevo la tercera cadena privada más vista del viernes y lidera de nuevo sobre su rival. Atresmedia es el grupo líder del viernes (26,1%) aventajando en +1,8 puntos a su rival, pese a contar con un canal menos que este. Nova triunfa como la cadena femenina líder con un 2,8% de share medio, récord en casi un año y tiene la emisión más vista del ranking temático con ‘Emanet’ (4,1% y 336.000).

Antena 3 reina en Prime Time con ‘El Peliculón’

Antena domina el Prime Time del viernes y es líder y la cadena más vista también en esta franja con un 14,5% de cuota de pantalla aventajando a sus competidores directos en +6,6 y +7,3 puntos. Este viernes, la película ‘En guerra con mi abuelo’, en ‘El Peliculón’, firma un 11,7% de share medio y es lo más visto de la noche del viernes con 877.000 espectadores de media y más de 2,8M de espectadores únicos. Además, se sitúa a +3,5 y +5,1 puntos de sus rivales.

‘Antena 3 Noticias 1’, de nuevo lo más visto del día en la TV El ranking de las emisiones más seguidas de la jornada del viernes está completamente acaparado por Antena 3 con las 7 primeras. ‘Antena 3 Noticias 1’ se sitúa un día más a la cabeza de este ranking. El informativo de Sobremesa presentado por Victoria Arnau es líder absoluto con un 21,8% de share medio aventajando en +12 y +9,1 a sus rivales, y atrae a 2,7 millones de espectadores únicos.

En la noche, ‘Antena 3 Noticias 2’ también se sitúa entre lo más visto del viernes con más de 1,4 millones de espectadores de media. El informativo de Prime Time presentado por Esther Vaquero es líder absoluto con un 19,1% de cuota de pantalla y con 2,3 millones de espectadores únicos.

En la Mañana, el magacín ‘Espejo Público Verano’, con Lorena García al frente, es líder sobre su rival con un 12%. ‘Sueños de libertad’ y ‘YAS Verano’, líderes Antena 3 también es la televisión más seguida en las franjas de Sobremesa (18,5%) y Tarde (11,1%). ‘Sueños de libertad’ es líder absoluta (13,7%) y continúa como la serie más vista de la TV con 1,1 millones de espectadores de media y alcanza más de 1,8M de espectadores únicos.

Con Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón como protagonistas, la ficción diaria de Antena 3 también cierra la semana por todo lo alto y es líder con un 14,2%, su mejor semana en tres meses. Después, ‘YAS Verano’ (10,4%) con Pepa Romero al frente es también líder y se coloca un día más como el magacín más visto de la TV (726.000 espectadores de media y 3,3M de espectadores únicos). Cierra la semana líder (10,5%).