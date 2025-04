Los estrenos de Disney+, Movistar Plus+, Netflix, Prime Video, Filmin, Max, Apple TV+ y SkyShowtime, del 14 al 20 de abril

Con más tiempo para disfrutar del turismo, la gastronomía y la compañía, las plataformas se esmeran por ofrecer un calendario de estrenos de series y cine a los espectadores. Hay muchas de ellas esperadas, otras perfectas para un atracón y algunas novedades por descubrir. Hacemos una radiografía de los estrenos más destacados de las plataformas Disney+, Movistar Plus+, Prime Video, Netflix, SkyShowtime, Filmin y Max.

Movistar Plus+

"Bookworm" (14 abril): Un drama con Elijah Wood sobre un bibliófilo que encuentra un manuscrito perdido que podría cambiar la historia literaria.

"¿Es el enemigo?" La película de Gila (15 abril): Basada en la autobiografía del humorista Miguel Gila, mezcla humor y crítica a la guerra desde la perspectiva de un joven recluta durante la Guerra Civil Española.

"María Antonieta" - Temporada 2 (16 abril): Continúa explorando la vida de la reina francesa, con intrigas palaciegas y desafíos personales.

"El vigilante nocturno: Demonios heredados" (16 abril): Un thriller sobrenatural que sigue a un guardia de seguridad enfrentándose a fuerzas oscuras en su turno nocturno.+¡

"Wolf" (18 de abril". Presentada en la Sección Oficial de la Mostra de Venecia, George Clooney y Brad Pitt protagonizan esta entretenida comedia negra dirigida por Jon Watts.

Netflix

"La cúpula de cristal" (15 abril): Serie distópica sobre una comunidad atrapada bajo una cúpula invisible, enfrentando escasez y conflictos internos.

"El descubrimiento de las brujas" (15 de abril). Una bruja clandestina y un enigmático vampiro rompen tabúes al unir fuerzas para descifrar un antiguo texto que podría salvar —o destruir— el mundo mágico.

"La pasión de Cristo" (15 de abril). Mel Gibson dirige esta controvertida película con Jim Caviezel que se centra en las traiciones padecidas por Jesucristo durante sus últimas 12 horas de vida.

"Inexplicable" (16 de abril). Gabriel contrae una enfermedad terminal a sus ocho años, su familia y su comunidad experimentan el poder de la fe y el amor.

"Proyecto Ovni" (16 de abril). Tras un supuesto aterrizaje de un ovni, una estrella de televisión y un entusiasta investigan el origen de los seres extraterrestres, debatiendo sus teorías mientras un político explota la actividad paranormal. Serie polaca dirigida por Kasper Bajon y protagonizada por Piotr Adamczyk.

"El robo del diamante". (16 de abril). Documental británico que cuenta la trepidante historia policiaca se centra en el intento de robo de una piedra preciosa que cuentan tanto los delincuentes como los policías que van tras ellos.

"Yo no soy Mendoza" (16 de abril). Serie colombiana de Fernando Gaitán en la que se cuenta la historia de Julián García, un humilde cobrador de deudas, se ve obligado a asumir la identidad de Esteban Mendoza, el misterioso presidente de un importante casino en quiebra ubicado en la Ciudad de México, y así casarse con su prometida Laura. Pero una vez que logra evitar la ruina financiera y el riesgo de muerte a manos de los mafiosos con los que Mendoza terminó endeudado, el verdadero Mendoza regresa para reclamar lo que es suyo, y Julián se da cuenta de que la verdadera batalla no es por el dinero o el poder sino por el amor de Laura.

"Nueva vida en Ransom Canyon" (17 de abril). Serie que muestra las vidas y los amores de tres familias de ganaderos en medio de las tundras y ríos ondulantes de la región montañosa de Texas, protagonizada por Josh Duhamel y Minka Kelly.

"Guerra Civil" (18 de abril).E n un futuro cercano donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un trepidante viaje por carretera en dirección a Washington DC. Su misión: llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al Presidente de los Estados Unidos. El visionario cineasta Alex Garland, artífice de películas convertidas en obras de culto como Ex_Machina (2014), Aniquilación (2018) y la miniserie "Devs" (2020) y nominado al Oscar® al mejor guion en 2016, deslumbra con su nueva película, una película de acción situada en una distopía cercana.

"Rehén" (18 abril): Thriller psicológico que narra el secuestro de una familia y los secretos que salen a la luz durante el cautiverio.

"Sin instrucciones" (18 de abril). La vida despreocupada de un soltero cambia cuando su ex le deja a su bebé. Ocho años después, ella vuelve buscando el perdón… y recuperar a su hija

"Hasta que el cielo nos reúna" (19 de abril) K-drama sobre que la muerte se interpone entre dos enamorados que, tras los vaivenes de la vida, se reencuentran en el cielo. ¿Cómo se tomarán que él ronde los 30 años y ella los 80?

Disney+

“Camaleón: El pasado no cambia” (16 de abril)

“La niña robada” (16 de abril), una miniserie de cinco episodios que narra la angustia de una madre cuya hija desaparece tras pasar la noche en casa de una amiga.

"Clásicos modernos" (18 de abril)

Prime Video

“El fin del amor” (16 de abril). Estreno de la segunda temporada.

"Valiendo madres” (17 de abril)

"Cónclave" (18 de abril)

Max

"El Padrino de Harlem" (13 de abril). La cuarta temporada se centra en la vida de Bumpy Johnson y presenta un nuevo capítulo con la introducción de un joven Frank Lucas, interpretado por el ganador del Emmy, Rome Flynn. Los protagonistas son Forest Whitaker, Ilfenesh Hadera y Lucy Fry.

"The Last of Us" - Nuevos episodios (14 abril): Continúa la adaptación del popular videojuego, explorando la relación entre Joel y Ellie mientras enfrentan peligros en un mundo postapocalíptico.

"La acompañante" (18 de abril). La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.

SkyShowtime

"Mr. Throwback" (14 abril): Una comedia nostálgica sobre un hombre obsesionado con los años 80 que intenta revivir su juventud mientras enfrenta los retos de la adultez.

"The Tiny Chef Show" (19 abril): Serie infantil sobre un chef diminuto que cocina recetas creativas mientras enseña valores como la paciencia y el trabajo en equipo.

Filmin

"En la sombra" (15 de abril). Serie francesa, la adaptación de la novela inédita en España "Dans l’Ombre", escrita por Edouard Philippe -primer ministro de Francia entre 2017 y 2020, actual alcalde de Le Havre, y que ya ha anunciado su candidatura a las próximas elecciones presidenciales de 2027-, y el eurodiputado Gilles Boyer en 2011.

"Parthenope" (17 abril). El próximo jueves Filmin estrena la última película del director italiano Paolo Sorrentino, autor de éxitos recientes del cine europeo como "La gran belleza" (2013) o "La Juventud" (2015). La película adopta el mito griego de Parténope para trazar un recorrido a lo largo del tiempo por la ciudad natal del director, Nápoles, a través de la vida de una joven de belleza casi sagrada que al nacer recibe el nombre de Parthenope, la sirena que intentó seducir a Ulises durante su viaje de regreso a Ítaca y que dio nombre a la ciudad que con el tiempo acabaría llamándose Nápoles.

"El reino de la mafia" (17 de abril). El debut de Julien Colonna, nominado al César a la Mejor Ópera Prima, que tuvo su estreno mundial en la sección" Un Certain Regard" del Festival de Cannes. Ambientado en Córcega en los años 90 y rodado a tan solo cinco kilómetros de su casa natal. Allí, Lesia vive su primer verano como adolescente cuando de súbito se ve inmersa en el mundo violento de su padre Pierre-Paul, un jefe de la mafia corsa. Estalla una guerra que les obliga a huir, juntos, como fugitivos.

Apple TV+

"Govermment Cheese" (16 de abril). Es una surrealista comedia familiar ambientada en 1969 en el Valle de San Fernando (California) que cuenta la historia de los Chambers, una familia peculiar que persigue sueños muy grandes y aparentemente imposibles, bellamente liberados de las restricciones del pensamiento realista

Paramount Network

Del jueves 17 al domingo 20 de abril a partir de las 15:45h, Paramount Network invita a sus espectadores a adentrarse en el especial Más allá de la imaginación, un maratón cinematográfico que deleitará a los amantes de la fantasía y la acción. Este ciclo dará el pistoletazo de salida el jueves 17 a partir de las 15:45h de la mano de tres emocionantes entregas de la saga "El rey Escorpión", siguiendo las épicas aventuras de Mathayus en su lucha por defender su reino. El viernes 18 a partir de las 22:00h llegará, entre otros grandes títulos, una de las joyas del especial: "Batman Begins" (+12), la aclamada película de Christopher Nolan que narra los orígenes del Caballero Oscuro.

La tarde del sábado 19 estará dedicada a toda la familia con:" La Bella y la Bestia" (+7), a partir de las 15:45h, y estreno de "La casa del reloj en la pared" (+7), a partir de las 18:00h, con Jack Black y Cate Blanchet entre sus protagonistas. El domingo 20, los galos más famosos del cine pondrán la guinda final con "Astérix y Obélix contra César" (TP), a partir de las 15:30h, y Astérix y Obélix: Misión Cleopatra (TP) a partir de las 18:00h.

AMC

Para celebrar una de las semanas "más dulces" del año Canal Cocina, producido por AMC Networks International Southern Europe, ha preparado con Amanda Laporte desde los riquísimos buñuelos de chocolate más tradicionales hasta una sorprendente tarta de conejo de pascua y una tarta de zanahoria en el programa "Postres caseros: especial Pascua", disponible bajo demanda en un capítulo de 30 minutos. De la mano de Javier Cocheteux llega "Dulces típicos de Semana Santa", que junto a su hijo Javier conoceremos desde su obrador la receta de las torrijas más famosas de Madrid y aprenderemos la receta de las rosquillas tradicionales, los bartolillos madrileños y los bizcochos más deliciosos. Para los aficionados a lo salado, Sergio Fernández nos invita con "Escuela Canal: Cocina Semana Santa" a un especial en el que el bacalao es el rey absoluto.

Por su parte, Canal Holywood celebra la semana Julia Roberts, con la emisión de siete películas de la actriz entre el 14 con "Blancanieves(mirror, mirror)" y acabando el domingo 20 con el clásico "Pretty Woman", con otras como "Erin Brockovich" o "La boda de mi mejor amigo". Desde el canal SOMOS de AMC nos invitan a ver "Prioridad 3", el jueves Santo con una matinal de títulos que saltean mística y pasión. Una triple sesión con "Proceso a Jesús" (1973), "Simón del desierto" (1965) y "La guerra de DIos", de 1953.