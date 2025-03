Eurovisión 2025: Holanda canta en francés

Por primera vez en la historia de su participación en Eurovisión, los Países Bajos estarán representados por una canción que incorpora predominantemente el idioma francés. El tema, titulado "C'est la vie", será interpretado por Claude, un joven artista trilingüe de 21 años originario de la República Democrática del Congo. Claude se mudó a los Países Bajos a los 9 años y domina el francés, el holandés y el inglés, lo que le permite expresarse cantando en varios idiomas.

La canción "C'est la vie" combina letras en inglés con una fuerte presencia del francés. Esta elección marca un hito en la participación holandesa en Eurovisión, ya que desde su debut en 1956, el país siempre había presentado canciones en holandés o inglés, con algunas excepciones que incluían palabras en criollo surinamés (en 2021) o en un idioma imaginario (en 2006).

De las 331 candidaturas presentadas a AVROTROS, la cadena pública holandesa encargada de la selección, "C'est la vie" destacó por su potencial para convertirse en un éxito, con un mensaje fuerte capaz de llegar a un público internacional de todas las edades. El comité de selección justificó su elección explicando que la canción tiene el potencial de ser un éxito, un mensaje fuerte, la capacidad de llegar a un público internacional de todas las edades.

La letra de la canción utiliza expresiones populares y fácilmente comprensibles a nivel internacional, como "C'est comme ci, c'est comme ça" o "la vie en rose", lo que podría resultar atractivo para los espectadores de Eurovisión. Claude no es un desconocido en los Países Bajos. Se dio a conocer en 2019 en el programa "The Voice Kids", y luego alcanzó un éxito rotundo con "Ladada (Mon dernier mot)", un tema bilingüe que llegó al número uno de las listas holandesas y fue certificado disco de diamante. Su primer álbum, "Parler français", lanzado el año pasado, consolidó su notoriedad. En 2023, encadenó éxitos con "Layla (Take Me on Your Way)" y "Vas-y (Ga maar)", dos temas certificados platino. Este reconocimiento le valió varios premios, entre ellos el de "Meilleure révélation" en los 3FM Awards y el de "Meilleur artiste néerlandais" en los Qmusic Top 40 Awards.

Cabe recordar que el francés es una de las lenguas oficiales de la UER, al igual que el inglés. Aunque la elección de las lenguas es libre para las canciones, el concurso debe presentarse únicamente en estas dos lenguas. No es la primera vez que un artista de un país no francófono utiliza la lengua de Molière en su canción. En 2021, la cantante maltesa Destiny utilizó "Je me casse" varias veces en su tema. En 2016, Zoë Straub, la representante austriaca, se clasificó en el puesto 13 de la competición con su canción "Loin d'ici", escrita íntegramente en francés.