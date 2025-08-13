Preocupación en ‘Y ahora Sonsoles’: una reportera logra escapar a tiempo del fuego en Zamora

Las llamas están arrasando parte de la península y este miércoles España afronta 14 incendios activos repartidos en siete comunidades autónomas. Castilla y León está siendo una de las más afectadas por el fuego y un equipo de 'Y ahora Sonsoles' se ha desplazado hasta Puercas, en Zamora.

Las altas temperaturas están complicando la situación y, debido a un fuerte viento, la zona en la que se encontraban la reportera Flavia Bertolini y el cámara ha comenzado a arder minutos antes de la conexión en directo.

Nada más conectar con el plató, la periodista ha pedido perdón por su "nerviosismo" y ha explicado que han sido los vecinos quienes les han ayudado: "Además de ayudar a sofocar el fuego, han tenido también que ayudarnos a nosotros a salir porque estábamos prevenidos en un punto para realizar la conexión en directo".

Con la voz entrecortada, ha continuado explicando que tras levantarse el viento, "ha comenzado a aparecer pequeños focos de fuego cerca del pasto que estaba sin quemar" y, justo en ese momento, "ha aparecido, gracias a dios, Jesús con su compañero Raúl", que son vecinos del pueblo.

"Gracias a vosotros estamos aquí", ha exclamado ante sus salvadores y con el susto aún en el cuerpo.

Ante esta situación, Pepa Romero se ha dirigido a ella para pedirla precaución: "Déjame decirte una cosa. Nosotros informamos, por favor, lo primero es la seguridad".

"No tenemos que meternos en el fuego para informar de esto, por favor, os pido que os cuidéis el cámara y tu", ha indicado la presentadora de la edición de verano del programa de Antena 3.

La reportera, más calmada, ha mandado un mensaje tranquilizador antes de comenzar con la entrevista a los vecinos de Abejera: "Ya estamos bastante más a salvo".