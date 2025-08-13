Charlie Sheen cuenta todo: así será su polémico documental en Netflix

Charlie Sheen era una de las estrellas más populares y rentables de la televisión estadounidense. Hijo del actor Martin Sheen y con una sólida carrera cinematográfica en títulos como 'Platoon' o 'Wall Street', alcanzó su mayor éxito como protagonista de la comedia 'Dos hombres y medio', por la que cobraba 1,8 millones de dólares por episodio, convirtiéndose en el actor mejor pagado de la TV.

En 2011 sufrió una sonada caída pública marcada por hospitalizaciones, rehabilitación y un comportamiento errático alimentado por las drogas y el alcohol. Tras lanzar ataques contra el creador de la serie, Chuck Lorre, CBS y Warner Bros. cancelaron la temporada y finalmente lo despidieron. Lo que siguió fue una explosiva presencia mediática, llena de apariciones caóticas que sellaron uno de los colapsos más notorios de Hollywood.

Ahora, más de una década después y con siete años de sobriedad, Sheen se ha sentado frente a las cámaras para contar su historia en 'aka Charlie Sheen', un documental de dos partes producido por Netflix. Dirigido por Andrew Renzi, el proyecto recorre desde su infancia y ascenso meteórico hasta su estrepitosa caída, con testimonios inéditos de familiares, amigos y colegas como su hermano Emilio Estévez, su exesposa Denise Richards o sus amigos y actores Sean Penn y Chris Tucker.

La producción, en la que Sheen no figura como productor, promete una mirada sin filtros y con total independencia creativa sobre los momentos más controvertidos de su vida. Con un tono que alterna la dureza del testimonio con momentos de calidez y reconciliación, 'aka Charlie Sheen' busca retratar no solo al actor y sus excesos, sino también al hombre detrás del escándalo, mostrando cómo el apoyo de su entorno y su propia determinación han marcado su camino hacia la redención. Lo podremos ver en Netflix el próximo 10 de septiembre.