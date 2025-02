Eurovisión 2025: Polémica en Italia por la canción de Estonia para Eurovisión, "Espresso Macchiato"

La elección de Estonia para el Festival de Eurovisión ha desatado una ola de controversia en Italia, con peticiones para que se retire la canción debido a su letra, que consideran ofensiva y estereotipada sobre la cultura italiana. "Espresso Macchiato", interpretada por el rapero Tommy Cash, ha sido señalada por algunos como un cúmulo de clichés sobre los italianos, incluyendo referencias a la mafia, el consumo de café y espagueti, y la ostentación de lujo.

La canción, que mezcla inglés y italiano, describe una vida de indulgencia y hace alusión a estereotipos como "I’m sweating like a mafioso". Esta representación ha provocado la indignación de algunos sectores en Italia, como la asociación de consumidores Codacons, que ha presentado una apelación a la Unión Europea de Radiodifusión cuestionando si es apropiado permitir una canción que ofende a un país y a una comunidad entera. Según Codacons, la letra contiene clichés sobre Italia y los italianos, como el café, el espagueti y, sobre todo, la mafia, transmitiendo un mensaje de una población ligada al crimen organizado.

El senador de la Liga, Gian Marco Centinaio, también ha criticado la canción, publicando un folleto con una captura de pantalla del video de Cash bebiendo café y la leyenda "quien insulta a Italia debe quedarse fuera de Eurovisión". Centinaio ha invitado al cantante a visitar Italia para que vea cómo trabaja la gente antes de escribir canciones estúpidas llenas de estereotipos.

Sin embargo, la controversia no es unánime. Muchos italianos han expresado su aprecio y diversión con la canción, comentando en YouTube que votarán por Estonia. Algunos incluso han manifestado su intención de tatuarse la letra "No stresso, no stresso, don't need to be depresso". Otros han señalado que la canción es mejor que la propuesta italiana para Eurovisión, una balada del cantante Olly que ganó el festival de Sanremo. Olly aún no ha decidido si representará a Italia en Eurovisión, dejando al país en suspenso.

La polémica generada por "Espresso Macchiato" plantea interrogantes sobre los límites de la libertad artística y la representación de estereotipos culturales en eventos internacionales como Eurovisión. Mientras algunos exigen la retirada de la canción por considerarla ofensiva, otros defienden su valor humorístico y su capacidad para generar debate. El festival, que se celebrará en Basilea en mayo, promete ser un escenario de confrontación no solo musical, sino también cultural y política.