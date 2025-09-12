Eurovisión aplaza cualquier decisión sobre Israel: “Estamos escuchando a todas las televisiones”

Eurovisión sigue sin resolver la incógnita sobre la participación de Israel en la edición de Viena 2026. Martin Green, nuevo director del certamen, ha asegurado en declaraciones a EFE que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aún no ha tomado ninguna decisión definitiva. Según explicó, "todavía estamos consultando con todos los miembros para recopilar opiniones", en referencia a las distintas televisiones públicas que integran la organización.

Las palabras de Green llegan después de que Irlanda, a través de su televisión pública RTÉ, amenazara con retirarse del concurso si no se expulsa a la cadena israelí KAN. También RTVSLO (Eslovenia) y RÚV (Islandia) han deslizado que podrían tomar la misma medida. El plazo para formalizar una retirada, recuerda la UER, se amplió hasta diciembre, mes en el que tendrá lugar la Asamblea General donde se prevé que se someta a voto esta cuestión.

El directivo británico quiso dejar claro que "cada miembro es libre de decidir si participa o no en el festival" y subrayó que se respetarán todas las posturas. Mientras tanto, la situación en Gaza continúa generando presión internacional sobre la organización, que ya había aplazado cualquier determinación en su encuentro del pasado junio.

En el caso de España, RTVE todavía no ha comunicado oficialmente su decisión. La cadena, que forma parte del grupo de referencia de la UER y cuenta con la presidencia de Ana María Bordas, fue una de las que más presionó para abrir este debate incluso antes del festival de Basilea 2025, donde el israelí Yuval Raphael rozó la victoria. El ente público fijó diciembre como fecha límite para comunicar si seguirá adelante con su participación en 'Eurovisión 2026'.