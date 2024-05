Exclusiva: Habla el periodista que ha recibido críticas por gritar "Free Palestine" en Eurovisión 2024

Durante el ensayo de la representante de Israel, Eden Golan, para la final de Eurovisión 2024, se desató una situación de hostigamiento hacia un periodista español después de que expresara su apoyo a Palestina al gritar "Free Palestine". El incidente tuvo lugar en el Malmö Arena durante la interpretación de la canción "Hurricane", momento en el cual Juanma Fernández, un periodista español presente en el evento, decidió "ejercer su derecho a la libertad de expresión".

En una entrevista exclusiva con LA RAZÓN, Fernández describió el incidente como "uno de los más desagradables que ha experimentado" en sus años cubriendo el festival de Eurovisión. "Nunca me había sentido tan inseguro", expresó el periodista. "Hoy, después del ensayo de Israel, yo he querido ofrecer mi libertad de expresión, porque la UER siempre ha dicho que respeta la libertad de expresión, y he decidido gritar dos veces 'Free Palestine'", afirmó.

Según Fernández, su acción desencadenó la reacción inmediata de un periodista israelí, quien se volvió hacia él, "tomó fotografías de su acreditación y lo cuestionó por sus palabras". Posteriormente, tres periodistas israelíes más se sumaron al acoso, interrogándolo y grabándolo a él y a otros periodistas españoles presentes. A pesar de las múltiples advertencias de Juanma Fernández de que "cesaran su comportamiento", los periodistas israelíes persistieron. "Me han hecho fotografía tanto a mí como a mi acreditación. Yo les he dicho varias veces que no tenían derecho a hacer eso y que me debían dejar tranquilo", detalló.

Ante la situación, Juanma Fernández ha presentado una reclamación ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la cual ha sido "respaldada por RTVE", la cadena pública de televisión española. "RTVE se ha portado muy bien conmigo. Ellos también han puesto una queja a la UER para que esclarezcan lo que ha pasado y saber si se puede o no ejercer la libertad de expresión" confirmó. Sin embargo, hasta el momento no ha habido comentarios oficiales por parte de ninguna de las partes involucradas y se desconocen si lo harán.