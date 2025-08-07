En 100 días de vacaciones se pueden hacer muchas cosas, pero pocas igualan el ingenio de los hermanastros Phineas Flynn y Ferb Fletcher, dos icónicos personajes de la era moderna de Disney Channel. La serie que protagonizan fue un auténtico fenómeno en 2007 y disfrutó de cuatro memorables temporadas a lo largo de sus ocho años de emisión. Cada episodio, generalmente dividido en dos historias de 11 minutos, mostraba alguna invención disparatada creada por estos genios del Área de los Tres Estados, siempre frustrando los intentos de su hermana adolescente, Candace, por delatarlos ante su madre. A esto se sumaba una divertida trama paralela protagonizada por Perry, un ornitorrinco agente secreto al estilo James Bond. Esta combinación hizo que cualquier niño que viera la serie quedara marcado, como fue mi caso. En agosto, una década después de su final, la serie regresa vía streaming en Disney+ con una nueva temporada llena de aventuras estivales, que aterrizará en la plataforma de streaming de Mickey Mouse el próximo 22 de agosto.

Disney+ ya mostró un adelanto en junio

El primer adelanto de nueve minutos del regreso de 'Phineas y Ferb', que se estrenó en el mes de junio, nos sitúa justo donde todo comenzó: con los hermanos y su pandilla relatando en clase las aventuras del verano anterior. Al principio parece un regreso a clases tras las vacaciones, pero el giro llega rápidamente cuando se revela que es el último día del curso escolar, lo que marca el inicio de un nuevo verano lleno de inventos, locuras y diversión. Como es tradición en la serie, no falta un enérgico número musical protagonizado por los icónicos habitantes de Danville, que celebran el comienzo de la temporada estival. Este regreso captura la esencia original de la serie, combinando humor, ingenio y canciones pegajosas que despiertan la nostalgia. El elemento nostálgico es clave en esta nueva etapa de 'Phineas y Ferb', que recupera a todos los personajes emblemáticos que conquistaron a una generación. Vuelven Phineas, Ferb e Isabella, junto a sus inseparables compañeros Baljeet y Buford, y por supuesto Candace, siempre decidida a “atrapar” a sus hermanos. También están presentes sus padres, Lynda y Lawrence, el hilarante villano Dr. Doofenshmirtz y Perry el Ornitorrinco, alternando entre su papel de mascota y agente secreto. La continuidad creativa está asegurada gracias al regreso de los creadores originales, Dan Povenmire y Jeff “Swampy” Marsh, quienes prometen mantener intacta la fórmula que hizo de la serie un clásico. Esta quinta temporada no solo busca entretener, sino también rendir homenaje a todo lo que hizo especial a 'Phineas y Ferb', aterrizando en Disney+ este próximo viernes 22 de agosto.