Fernando Díaz de la Guardia reaparece en Canal Sur tras su parálisis facial

El presentador de televisión Fernando Díaz de la Guardia ha regresado a la pequeña pantalla un año después de sufrir una parálisis facial que lo mantuvo alejado de los focos. Este jueves, el periodista ha visitado el plató de 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur, programa conducido por Juan y Medio y Eva Ruiz, donde ha compartido su experiencia durante los últimos 12 meses. Su testimonio ha sido un relato conmovedor de resiliencia y superación.

La reaparición de Fernando Díaz de la Guardia ha estado marcada sin duda alguno por un mensaje inspirador. Al entrar al plató, el comunicador ha explicado el motivo detrás de sus gafas de sol, una necesidad debido a que no parpadea con su ojo derecho, lo que lo hace vulnerable a la resequedad y posibles úlceras. Sin embargo, ha decidido quitárselas brevemente para mostrarse tal cual es. "Este soy yo", ha afirmado con una sonrisa de oreja a oreja, dejando claro que su regreso no solo es físico, sino también emocional.

Por otra parte, el ex presentador de 'Cuatro al día' ha relatado cómo comenzó su calvario el pasado 6 de enero de 2024, Día de Reyes. Mientras abría regalos con sus hijos, sintió los primeros síntomas. En cuestión de minutos, fue trasladado en ambulancia con sospechas de un ictus, diagnóstico que rápidamente se descartó. "El origen fue vírico", ha explicado, señalando que el virus de la varicela, reactivado en su cerebro, dañó su nervio facial. Las consecuencias fueron devastadoras: media cara paralizada, problemas de dicción y dificultad para realizar tareas tan simples como beber agua.

A pesar de las adversidades, Fernando Díaz de la Guardia ha destacado los momentos que marcaron su recuperación. "En mayo floreció mi sonrisa, y eso me cambió la mentalidad", ha recordado con emoción. Este avance le ha permitido enfocarse en lo positivo, celebrando cada pequeño logro en lugar de lamentar lo que había perdido. Además, ha expresado su deseo de aprovechar su experiencia como comunicador para dar visibilidad a problemas similares, ayudando a quienes enfrentan situaciones complicadas. El proceso de recuperación, aunque avanzado, no ha concluido. Según el presentador, aún le quedan varios meses de rehabilitación, pero mantiene una actitud optimista. "No pierdo la esperanza de recuperar el parpadeo", ha señalado. Sin embargo, ha admitido haber sentido miedo de que la parálisis pudiera repetirse y enfrentar nuevamente las dificultades vividas.

Fernando Díaz de la Guardia en 'La tarde, aquí y ahora' Canal Sur

En otro orden de cosas, Fernando Díaz de la Guardia también ha reflexionado sobre el impacto de su situación en su carrera profesional. En el momento en que ocurrió, trabajaba en 'Cuatro al día' de Mediaset, con proyectos en marcha y una sólida trayectoria. "Para cualquier persona esto es una desgracia, pero para un presentador es una tragedia", ha asegurado. Sin embargo, también ha subrayado que su experiencia le ha permitido valorar la vida desde otra perspectiva, adaptándose a las circunstancias con una fuerza admirable. Hoy, Fernando celebra cada día como un regalo. Su regreso no solo marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, sino también un ejemplo de superación para todos los que enfrentan retos similares.