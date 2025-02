La gala más cruel de "Maestros de la Costura": dejan sola a Mónica Cruz y echan a la mejor aprendiz

"Maestros de la Costura Celebrity" vivió una de sus noches más impactantes. María Esteve, una de las concursantes más queridas, se convirtió en la cuarta expulsada tras no alcanzar el nivel esperado en la prueba final. La actriz, que venía de estar enferma, no logró superar el reto de confeccionar lencería y quedó fuera del concurso con deportividad.

La gala estuvo marcada por desafíos inesperados y decisiones sorprendentes del jurado. Uno de los momentos más comentados fue el abandono de Mónica Cruz en la primera prueba, al quedarse sin pareja para el reto de confección de chaquetas ‘Perfecto’. Sin embargo, lejos de hundirse, la actriz resurgió en la prueba por equipos y lideró con éxito a su grupo en un complicado encargo en Oviedo, logrando la victoria sobre el equipo de Edu Soto, que se hundió en el caos y la desorganización.

Una primera prueba en la que Mónica Cruz quedó desamparada

La noche comenzó con un reto de confección en pareja, pero Mónica Cruz quedó sola, sin compañero de costura. Mientras el resto trabajaba en equipo, la actriz tuvo que enfrentarse al desafío en solitario. El jurado valoró su esfuerzo, pero su chaqueta no convenció, quedando en última posición. En contraste, Óscar y Carmen impresionaron con una prenda impecable y se llevaron la victoria.

Oviedo fue testigo de la remontada de Mónica Cruz

El programa viajó hasta la Catedral de San Salvador de Oviedo, donde los concursantes debían reproducir diseños de la prestigiosa modista Celia Bernardo (Celia B). Irónicamente, el jurado puso a los peores de la primera prueba como jefes de equipo: Mónica y Edu Soto.

Contra todo pronóstico, Mónica lideró con firmeza, repartió tareas con claridad y logró que su equipo entregara un diseño impecable. Edu, por el contrario, no supo gestionar el tiempo ni organizar a su grupo, lo que se reflejó en un resultado desastroso. La diferencia entre ambos equipos fue tan evidente que la victoria de Mónica se sintió como un golpe de autoridad tras haber sido ignorada en la primera prueba.

La eliminación que nadie esperaba

En la prueba de expulsión, los cinco concursantes en peligro tuvieron que confeccionar un conjunto de lencería con un tocado a juego. Mientras Laura Sánchez y Edu Soto brillaron con creaciones elegantes, María Esteve tuvo problemas con la elasticidad de sus prendas, lo que le costó su continuidad en el programa.

El jurado no dudó: “La aprendiz que no continúa en el taller es María”. La actriz aceptó la decisión con deportividad: “Estoy contenta, he tenido una participación irregular, pero estoy feliz de haber llegado hasta aquí”.

La salida de María Esteve marca un punto de inflexión en la competición. La sorpresa de la noche, sin duda, fue la resurrección deMónica Cruz, quien pasó de estar sola y desamparada en la primera prueba a liderar con éxito a su equipo. ¿Se convertirá ahora en una de las favoritas al triunfo?