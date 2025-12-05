El gran asalto de "La Voz": los ocho talents que buscan coronarse este viernes

Ocho voces siguen en pie y todas tienen la mira puesta en lo mismo: la gran final de "La Voz". Después de semanas de retos, versiones intensas y decisiones de infarto, la recta final del talent show más seguido de Antena 3 se pone seria. Este viernes, a las 22:00 horas, se celebra la segunda semifinal con un formato que promete emociones fuertes y más de una sorpresa.

No hay dos semifinalistas iguales. Cada uno llega con su estilo, su historia y su evolución a cuestas. Desde quienes han emocionado con registros suaves hasta los que han electrizado el plató con potencia y presencia, todos han demostrado que estar aquí no es cuestión de suerte. Lo que comenzó como un casting multitudinario ahora es una cuenta atrás con solo ocho nombres en juego.

"La Voz: destino, la final" es más que un programa de talentos: es una noche de estrategia, memoria emocional y pura voz. En esta semifinal, el espectador no solo verá actuaciones nuevas, sino también un repaso por la trayectoria de cada talent. Una especie de resumen vital que ayuda a entender cómo ha llegado cada uno hasta aquí… y por qué merece estar en la final.

Eva González vuelve a capitanear una noche en la que los coaches -Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika– tendrán que decidir con cabeza fría y oído fino. El margen de error es mínimo y cualquier decisión puede cambiar el destino del programa. ¿La audiencia? Suma más de un millón de fieles cada viernes y una cuota de pantalla que lidera sin titubeos.

"La Voz" no solo arrasa en la televisión tradicional. También se puede seguir desde fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer, lo que refuerza su impacto como uno de los formatos musicales con mayor alcance en el mundo hispanohablante. Y aunque la competencia siempre ha sido parte del show, la semifinal es ese momento donde ya no se juega: se pelea.

Esta noche, cada talent se enfrenta no solo al escenario, sino al vértigo de estar a un paso del todo o la nada. El público, los coaches y la música decidirán quién merece ser finalista. Y cuando el micrófono se apague, solo quedará una cosa clara: en "La Voz", llegar hasta aquí no es un premio, es un aviso. Lo mejor –o lo más duro– empieza ahora.