Ibiza, herencia y discotecas: estas son las primeras imágenes de "La Ruta" más lisérgica en su regreso

Las primeras imágenes de "La Ruta. Vol. 2: Ibiza" ya están aquí y, como era de esperar, no han dejado indiferente a nadie. La segunda temporada de la aclamada serie de atresplayer no solo promete repetir el impacto de su debut, sino también llevarnos aún más lejos: hasta el corazón sonoro y emocional de Ibiza en 1996, justo cuando la isla empieza a transformarse en la meca global del hedonismo. Àlex Monner retoma su papel como Marc Ribó, pero esta vez lo hará duplicado: interpretará también a su padre, Manuel, en una historia que entrelaza generaciones, fiestas, heridas y memoria.

El estreno está previsto para octubre y la expectación es máxima. No solo por el regreso de una de las ficciones más aplaudidas de la última década, sino también por la nueva dirección que toma la serie: una secuela y una precuela al mismo tiempo. A través de dos líneas temporales, la trama profundiza en cómo se hereda el espíritu de una época, cómo los hijos repiten —o rompen— con los caminos de sus padres, y cómo una isla puede ser escenario de reencuentros imposibles. Ibiza será ahora tan protagonista como lo fue Valencia en la primera temporada.

El reparto se renueva y se expande. Junto a Monner, que se enfrenta al reto de encarnar dos generaciones de Ribó, se incorporan Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar, además de Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi. Algunos de los actores originales también regresan, dando continuidad a ese universo de luces estroboscópicas y emociones contenidas que tan bien supo construir la primera entrega.

El rodaje ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, consolidando así la identidad visual y territorial de la serie. Producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films, esta nueva temporada cuenta con Borja Soler como director y con los creadores originales Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y el propio Soler al frente del guion. La ambición narrativa sigue intacta, pero ahora con una capa de melancolía añadida: la del pasado que nunca se fue.

No se puede entender el regreso de "La Ruta" sin recordar su arrollador paso por la crítica. La serie fue reconocida como Mejor Serie de Drama en los Premios Ondas 2023, y arrasó en los Premios Feroz con tres galardones: Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Protagonista (Claudia Salas) y Mejor Guion. Un palmarés que eleva aún más las expectativas para esta segunda temporada.

Con sus seis nuevos episodios, "La Ruta. Vol. 2: Ibiza" se presenta como un ejercicio de memoria emocional con ritmo de BPM. No es solo una historia sobre fiestas y drogas; es una exploración de la identidad, del dolor heredado y de los lugares donde se cruzan la vida y la música. atresplayer, una vez más, parece haber encontrado en el pasado reciente una mina de oro narrativa que sigue latiendo al ritmo de una pista de baile.