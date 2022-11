«La Ruta»: Exprimir la vida hasta llegar al borde de la autodestrucción

El Atresplayer Day 2021 fue un antes y un después en la apuesta de Atresmedia por la producción propia de ficción. Uno de los grandes anuncios que se hicieron aquel día fue el rodaje de la primera serie sobre el fenómeno cultural de Ruta Destroy, popularmente conocida como «La Ruta del Bakalao». Àlex Monner, Elisabet Casanovas, Ricardo Gómez, Claudia Salas y Guillem Barbosa fueron presentados como los protagonistas que darían vida al espíritu de aquellos años de excesos.

Más que un mensaje concreto, durante sus 8 episodios «La Ruta» ofrece desde hoy una experiencia psicodélica en la que el espectador se irá sumergiendo con el ritmo de la música tecno, la moda y el aroma vintage de la época.

Àlex Monner, a quien todos recuerdan de su paso por «Pulseras Rojas», reconoce que identifica un periodo de su vida con el viaje que experimenta el personaje de Marc Ribó. «Hay a quien le llega un momento en su vida en el que necesita evadirse y pasar de todo, y las drogas son una vía rápida para ello. Es una etapa en la que todo te da igual y decides exprimir la vida hasta que el cuerpo aguante, casi hasta la autodestrucción».

La ruta FOTO: La Razón La Razón

Àlex da vida a un Bizarrap de esa época, un DJ que ante una época de cambio decide aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la transformación de la industria musical. Sin embargo, la serie cuenta las dos caras del éxito: «Creo que Bizarrap o Quevedo también han tenido que sentir la soledad de mi personaje, la de estar rodeado todo el tiempo, pero de gente que solo busca estar cerca del centro de atención. Lo malo al final se lo come uno en soledad». La paradoja de la fama.

Los personajes más importantes de su carrera como actor están marcados por el liderazgo y la capacidad de arrastre, como el que interpreta en «La línea invisible». Pero Àlex asegura que no es más que una coincidencia y que no forma parte de su personalidad real. «Yo en la vida no soy punta de lanza en nada. De hecho, lo que más me gusta es estar cerca de líderes que me puedan aportar algo. Lo más importante es no olvidarse de que siempre hay algo que aprender de los demás». Pero el actor también reconoce que «algún día me gustaría dirigir mi propio proyecto, con gente con la que comparta el amor por el cine». «Después de algunos años en los que estaba más perdido me he reencontrado escribiendo guiones, que es lo que me gusta», remata Monner.

Desde el primer capítulo, la serie deja frases que no tienen desperdicio. Marc recordará el espíritu de la fiesta valenciana, en la que hacen las cosas como nadie para luego prenderlas fuego. Hay de eso en la personalidad de Marc: «Ese concepto de la fiesta encaja con su carácter explosivo y creo que Valencia lo respira por cada costado. Pero no todo se reduce a la noche, la fiesta es solo una consecuencia de su filosofía de vida y de disfrutar cada instante».

Pero el personaje de Marc también pasará por etapas más reflexivas, sobre todo en el primer capítulo, dedicado al epílogo de La Ruta del Bakalao. Después de años de desenfreno, el DJ comienza a hacer balance de los costes de esos años y añora su infancia con su hermano en la playa. «Marc tiene esa dualidad. Momentos de ser el rey de cada noche y momentos de profunda melancolía escondida». La tormenta y la calma.

Para los que sí y los que no

La serie servirá como «flashback» para aquellos que pudieron vivir el fenómeno y de descubrimiento para quienes solo han oído hablar de él. Tal y como aseguran sus productoras (Atresmedia TV y Caballo Films) «para ‘’La Ruta’' ha habido un exhaustivo trabajo de localización para que el espectador también experimente el viaje a la Valencia de los años 80 y 90. En la serie se han recreado fidedignamente las discotecas más emblemáticas de la época, como Puzzle, Espiral, N.O.D., ACTV, Spook, Barraca o Chocolate. Algunas de ellas continúan abiertas a día de hoy, como Spook o Barraca, y otras se han transformado.