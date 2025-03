Primeras palabras de Jesús Calleja al recordar su viaje espacial: "A Torquemada le habría gustado tener esta cápsula de tortura"

El martes 25 de febrero el alpinista y presentador de televisión Jesús Callejaalcanzó su sueño infantil:viajar al espacio. A bordo del cohete turístico New Shepard, de Blue Origin, que despegó desde Texas, vivió, junto al resto de la tripulación, una experiencia de ingravidez durante 11 minutos. Tras aterrizar, emocionado y sin poder contener el llanto, compartió ante las cámaras su primera impresión: "Es increíble, es maravilloso, la Tierra es preciosa".

Ha necesitado, sin embargo, varios días para procesar sus vivencias, sus emociones y el significado de una aventura inaccesible para el resto de los humanos. De hecho, es el tercer español que viaja al espacio. Ayer, en el programa "Fiesta", aún se sentía incapaz de encontrar las palabras exactas para describir lo vivido y de transmitir su intensidad.

"Sigo dándole vueltas -arrancó entrecortado-. He reflexionado sobre esa mirada desde la ventanilla. Me quedé paralizado por toda la belleza". Asegura que no estaba preparado para esa imagen del espacio profundo, de una negritud mareante. "Un negro que jamás había visto". Le sorprendió el Sol, una luz muy brillante e "intensísima que golpea sobre la Tierra", diferente a como la percibimos desde aquí.

Pero lo que más sobrecogió a Calleja fue la visión de la Tierra desde el espacio y en medio de la insondable oscuridad. Una gran esfera de un azul precioso, "casi fosforito y envuelta en una línea liviana y finísima, que es la atmósfera". Fueron solamente once minutos, suficientes para este privilegiado que asegura que, al observar nuestro planeta desde el exterior, redescubrió su belleza y se sintió, paradójicamente, más cerca. "En la inmensidad del universo y a unos 200 grados bajo cero, vi la Tierra allí abajo y me dio por pensar en que allí había una humanidad inteligente. Y aumentó mi fe en el hombre. Somos imperfectos, sí, pero es maravilloso".

Calleja relató que hubo momentos dramáticos, sobre todo el descenso, cuando llegaron a alcanzar una velocidad de 5.000 kilómetros por hora, o el frenado durante las fases finales. "A Torquemada le habría encantado tener esta cápsula como método de tortura", dijo con humor. Su impresión final es que es "un milagro cósmico" y, sin que lo escuche su madre, emprendería un proyecto de mayor envergadura aún.

Junto a Calleja, viajaron otros cinco tripulantes: Lane Bess, inversor y CEO tecnológico; Elaine Hyde, empresaria de los medios de comunicación; Richard Scott, endocrinólogo reproductivo y fundador de Ivirma; Tushar Shash, físico e investigador; y un último miembro cuyo nombre permanece en el anonimato.

Según avanzó el propio Calleja, la próxima misión de vuelo tripulado de Blue Origin a bordo de su cohete turístico, que se espera despegue esta primavera, llevará a una tripulación exclusivamente femenina al espacio. Entre sus ocupantes, estarán la cantante Katy Perry y Lauren Sánchez, piloto, periodista, vicepresidenta del Bezos Earth Fund y pareja del fundador de la empresa, Jeff Bezos.