Jota Abril: «Estoy listo para pasármelo bien»

El verano en Madrid da para bastante más que una novela. Cualquiera que haya tenido que quedarse en la capital sabe de qué hablo: menos gente y más oportunidades de disfrutar lo que ofrece la ciudad y la comunidad. Y ese es el filón que aprovechará Telemadrid con su nuevo programa, «¡Voy a pasármelo bien!», que se estrena esta noche a las 22:30 horas, «para disfrutar del verano sin salir de la Comunidad». Bajo el liderazgo del veterano periodista Jota Abril, los fines de semana televisivos se acercarán a unas buenas vacaciones gracias a esta propuesta fresca que recorrerá los 179 municipios en ocho entregas en busca de lo más destacado de cada una de ellas: fiestas, tradiciones, cultura, música y planes para todos los gustos. Además, estará acompañado Abril de tres reporteras excepcionales que sabrán captar como nadie la esencia de cada localización: Fanny Bohem, con una sólida trayectoria en espacios como «Madrid Directo», «Callejeros» y «Vascos por el mundo»; y Arantzazu Fuertes, habitual en formatos como «Viajeros Cuatro» y «Españoles en el mundo», aportarán su experiencia en programas de viajes y reportaje. Completando el equipo se encuentra Isabel Aaiún, cantante madrileña afincada en Segovia, que debuta como reportera en televisión. Su presencia aportará un divertido toque musical que enriquecerá cada entrega.

Con estos mimbres, Jota Abril tiene que confesar: «Yo soy muy disfrutón. Creo que es una máxima en mi vida: que tengo que pasarlo bien con lo que hago». El veterano presentador cree que ha tenido la suerte «de no sé si de elegir bien o porque me vino dado así con un componente de suerte, pero la carrera que he hecho y la profesión que he elegido coinciden muy bien con la posibilidad de pasarlo bien y y hasta ahora ha sido siempre así». Por esa actitud y su energía y sonrisa permanente, es el candidato perfecto para este programa. «Creo que además es un virus positivo muy necesario, porque cuando se arranca uno con eso se transmite muy rápidamente. Esa es una de las misiones de mi vida, hacer que los demás también estén bien y a nivel profesional y también a nivel personal y por eso en los programas que hago siempre intento que tengan un componente en ese sentido».

El fichaje

Y pretende con «¡Voy a pasármelo bien!», atrapar a madrileños y foráneos y explicarles lo mejor y lo peor del verano en la capital: «Lo peor es la temperatura, muy castellana, y entonces hace un calor seco que muchas veces no nos deja afrontar los días como debería de ser. Y bueno, en el programa vais a descubrir lo mejor que tiene, que son un montón de planes para pasarlo bien, pero más allá de esos planes concretos, Madrid en verano se queda muy para los de aquí. Entonces se puede uno mover con más tranquilidad, con más soltura; puede uno disfrutar de muchas actividades que normalmente están sobrepasadas y que en verano se queda como si fuese en la piscina de tu casa, de repente, un lago en Guadarrama. Le pregunto a Jota Abril si no es un reto muy difícil convencer de que el programa va a «redescubrir la región con otros ojos», y afirma que, precisamente, «Telemadrid siempre ha estado poniendo el foco en todas las esquinas de Madrid. A través de ella, con infinidad de programas, desde ‘Madrid directo’ hasta el que presento, ‘Disfruta Madrid’, ‘Sabor a Madrid’ y ‘La ruta 69’, también vamos recorriendo toda la comunidad. Lo de redescubrirlos es más una actitud».

Es el equipo lo que aporta y marca la diferencia, nos explica Abril, porque en el programa «mis compañeras reporteras llegan con una actitud no de contar lo que hay, sino de vivir. De que tú veas cómo ellas lo viven y digas, ‘ostras, yo me quiero animar a probar esa tirolina o ese viaje a caballo que plantean con unos caballos que son sanadores o las fiestas de Torrejón». Y destaca la labor de sus compañeras y narra que «en vez de contar que estamos en la fiesta de Torrejón, pues de repente Isabel se mete con las peñas y pasa un día entero en una peña». Es evidente que su bagaje profesional que no sólo está «asentado», como dice Abril, sino que Fanny y Arantzazu «vienen de enseñarnos el mundo y España de muchas maneras diferentes». El fichaje de Aaiún quizá es de las cosas más llamativas, pero tiene una explicación, nos cuenta Abril: «La potra salvaje, que viene de ser una persona muy reconocida en el sector musical y en el sector del entretenimiento, quería dar este paso y es un lujo también tenerla con nosotros y os va a sorprender mucho porque se defiende muy bien con la gente por su profesión. Pero luego hay que saber llevarlo, hay que saber hacer el reportaje en sí y la verdad es que son las tres fantásticas, lo están haciendo muy bien.

Decenas de razones de peso para mirar Madrid a través de los ojos de «¡Voy a pasármelo bien!». Elijan la suya esta noche, en Telemadrid.