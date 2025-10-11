'Jungle Cruise': Revive la aventura de Dwayne Johnson y Emily Blunt en Disney+ tras su nuevo estreno en cines

Si eres fan de Dwayne Johnson y Emily Blunt, no puedes perderte 'Jungle Cruise', la emocionante película de Disney estrenada en 2021 y disponible en Disney+. Esta aventura por la selva combina acción, humor y efectos espectaculares, con una química irresistible entre sus protagonistas que hizo vibrar a millones de espectadores. Con el reciente estreno en cines de 'The Smashing Machine', ahora es el momento perfecto para redescubrir esta película. Sumérgete en su viaje lleno de peligros, misterio y diversión antes de disfrutar del nuevo proyecto de Johnson y Blunt en la gran pantalla.

Ya había química entre Dwayne Johnson y Emily Blunt antes de 'The Smashing Machine'

'Jungle Cruise' es una película de aventura y fantasía producida por Disney, estrenada en 2021. Está inspirada en la famosa atracción homónima de los parques Disney, que lleva a los visitantes a un recorrido lleno de peligros, animales salvajes y misterios por la selva amazónica. La cinta fue dirigida por Jaume Collet-Serra y protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, cuya química y carisma fueron muy valorados por críticos y público. La trama sigue a la intrépida exploradora Lily Houghton (Emily Blunt) y al audaz capitán de barco Frank Wolff (Dwayne Johnson), quienes se embarcan en un viaje por el río Amazonas en busca de un árbol legendario con propiedades curativas. A lo largo de la aventura, enfrentan criaturas peligrosas, trampas mortales y rivales que también buscan el árbol, mientras descubren secretos que cambiarán sus vidas.

El origen de la película se remonta a la popularidad de la atracción de Disneyland, abierta desde 1955, que lleva a los visitantes en un recorrido lleno de animatronics de animales, paisajes selváticos y comentarios humorísticos del guía del barco. Disney decidió trasladar esta experiencia a la pantalla grande, manteniendo el espíritu de aventura, diversión y misterio, pero ampliando la historia con un guion original que mezcla acción, comedia y romance. 'Jungle Cruise' tuvo un presupuesto aproximado de 200 millones de dólares, siendo una de las producciones más costosas de Disney en los últimos años. A nivel mundial, la película recaudó alrededor de 220 millones de dólares, combinando ingresos de taquilla y el estreno híbrido en cines y Disney+. Aunque la recaudación no superó ampliamente el presupuesto debido a las restricciones de la pandemia, la película destacó por el interés de los suscriptores de Disney+.