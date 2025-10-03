Disney+ dice adiós a Star: la marca de contenidos para adultos será reemplazada por Hulu la próxima semana

Star tiene los días contados en Disney+. Hace dos meses, The Walt Disney Company anunció la desaparición de la marca de contenidos para adultos de la plataforma en sustitución de Hulu y ese cambio ya tiene fecha oficial.

Será el próximo miércoles 8 de octubre cuando el icono del contenedor de formatos dirigidos a un público adulto sea reemplazado en el mercado internacional, incluido España, por este servicio de streaming estadounidense que controla Disney desde hace seis años. Así, Hulu será la nueva marca que acompañará a Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic.

De esta forma, el diseño de la plataforma será distinto y mostrará una imagen renovada tal y como anticiparon tanto el director ejecutivo de la compaía, Bob Iger, como el director financiero, Hugh Johnston. Este cambio introducirá la implementación de "numerosas mejoras en la aplicación Disney+, incluyendo nuevas y emocionantes funciones y una página de inicio más personalizada".

Un cambio que no afectará a los contenidos, que seguirán siendo los mismos. Los suscriptores continuarán teniendo acceso a todas las series como las recientemente nominadas al Emmy internacional 'Yo, adicto' o 'Regreso a las Sabinas', junto con otras como 'Cristóbal Balenciaga', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Alien: planeta Tierra', 'High Potential', 'Anatomía de Grey', 'Modern Family' y muchos más.

Además, se sumarán nuevas series originales que se estrenarán próximamente como 'La Suerte. Una serie de casualidades' (8 octubre) y 'Entrepreneurs' (23 octubre), incluyendo títulos internacionales como 'Las Kardashian' (23 octubre), 'Todas las de la ley' (noviembre) y la segunda temporada de 'High Potential' (7 octubre).

Hulu fue fundada en 2007 como una empresa conjunta entre News Corporation y NBC Universal y, en su momento, involucró a cuatro gigantes de los medios como accionistas. En 2019 quedó bajo el control operativo de Disney, como parte de la adquisición de la mayor parte de 21st Century Fox por 71.300 millones de dólares.