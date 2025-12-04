'La isla de las tentaciones 9' nos adelanta el doloroso reencuentro de Darío y Almudena

Se avecina cine en 'La isla de las tentaciones 9', que nos adelanta el doloroso reencuentro de Darío y Almudena tras los actos infames del primero, echando por tierra una relación de 11 años en la que ha admitido que ya no siente nada y que está en ella por estar.

Recapitulando acontecimientos, Hace dos semanas destacamos en este periódico que Darío había ejecutado la peor infidelidad de la historia de 'La isla de las tentaciones 9'. El joven de 25 años ha dado un giro más en su transformación y Darío se convierte en el gran villano de 'La isla de las tentaciones 9' tras confesar sus sentimientos hacia Almudena, su pareja desde hace 11 años. Durante la hoguera de confrontación, además de los acercamientos de Darío a las tentadoras, Almudena se quedó rota tras escuchar de la boca de su pareja durante más de una década que "ya no estaba enamorado de ella", admitiendo además "que siguen juntos por no dar un disgusto a la familia y que están juntos por estar". Estas palabras de Darío no fueron dichas para conquistar a una chica en la villa, la soltó solo delante de la cámara, siendo plenamente consciente de lo que decía, dejando helada a Almudena, quien sufrió bastante más este arrebato de sinceridad que cualquier infidelidad vista en las imágenes. El próximo lunes, se producirá este esperado reencuentro entre ambos.

El drama, los vetos y los nuevos celos marcan el resto de 'La isla de las tentaciones 9'

La gala de anoche de 'La isla de las tentaciones 9' dio un giro con el uso del collar del veto, cuando Helena decidió bloquear a Olatz como mensaje directo para Rodri, decisión que más tarde tuvo respuesta al descubrir que los chicos también habían vetado a Barranco, provocando el enfado del soltero; por otro lado, la llegada de Andrea y Enrique como nuevos participantes agitó aún más la convivencia, especialmente cuando el parecido de Andrea con la ex de Gerard desató los celos de Claudia, que no dudó en advertirle de su pasado con él, mientras el propio Gerard dejó claro que, aunque es libre, Claudia sigue siendo la persona más importante para él, empujándola incluso a plantearse despertar sus celos con Aitor.