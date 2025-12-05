Primer pase de micros de 'OT 2025' en la Gala 12: Guillo Rist y Tinho se juegan su plaza en la final

El primer pase de micros de la Gala 12 de 'OT 2025' ha marcado el inicio del sprint final hacia la semifinal, con los nervios y el cansancio acumulado dejando huella en la Academia. Los grandes protagonistas de esta jornada han sido Guillo Rist y Tinho, los dos nominados que se juegan la quinta y última plaza de la final. Guillo abrió el pase con 'Say My Name', una actuación energética en la que el baile volvió a ser su mayor aliado, aunque la inseguridad vocal se hizo notar en algunos tramos. Tinho, por su parte, afrontó 'Palabra prohibida' con el reto de redimirse tras las bajas puntuaciones de la última gala. El concursante apostó por una interpretación íntima y emocional que sacó a relucir su potencia vocal, dejando claro que ambos llegan muy igualados a este duelo decisivo.

El resto del pase estuvo marcado por altibajos, reflejo del desgaste lógico en la recta final. Oliviavolvió a brillar con 'Tengo un pensamiento', mostrando una sensibilidad y una afinación destacadas. Cristina desplegó garra con 'Mama Knows Best', pese a algunas imperfecciones iniciales, y Claudia Arenas defendió 'El cielo' con cierta inestabilidad, en parte por sus problemas recientes de garganta. Guille Toledano asumió el reto de 'Tengo todo excepto a ti' en un estado vocal delicado, pero consiguió salvar el número. En los dúos, Cristina y Guille aportaron frescura con 'Mariposas', aunque deberán pulir la conexión escénica, mientras que Claudia y Olivia prometen un auténtico espectáculo setentero con 'Yes sir, I can boogie' si afinan los detalles. La grupal, 'Todo irá bien', dejó claro que aún queda trabajo por hacer: la compenetración vocal y el ajuste de voces serán claves en el segundo pase.

Reparto oficial de temas entre los concursantes de la Gala 12 de 'OT 2025'