Violenta pelea en el plató de Los Gemelos: cancelan su programa en directo y uno de ellos acaba hospitalizado de urgencia

La polémica parece ser el sino de los hermanos Carlos y Daniel Ramos, los populares youtubers cuyo último proyecto televisivo ha terminado de la peor manera posible. Lo que debía ser la segunda entrega de El show de los Gemelos se saldó con un nuevo y sonado fracaso, una cancelación en directo que vuelve a poner en entredicho la viabilidad de sus formatos. El programa fue interrumpido bruscamente, dejando a su audiencia con la imagen de un caos que, como se supo después, tuvo consecuencias físicas para uno de sus presentadores.

De hecho, la emisión se cortó de forma fulminante cuando apenas se habían cumplido treinta minutos desde su inicio. La drástica decisión de la productora no fue casual, sino la respuesta directa a una situación que se había vuelto completamente incontrolable en el plató, obligando a poner fin a un espectáculo que prometía entretenimiento y acabó en un bochornoso altercado.

El detonante de todo fue una acalorada discusión que escaló hasta convertirse en una violenta pelea en el plató. La trifulca se originó entre dos de las invitadas, Tania y Luisa, y subió de tono tras un comentario sobre La Falete. En medio de la confusión, una tercera colaboradora, La Marrash, se vio envuelta en el altercado y acabó lanzando un bolso que impactó directamente en la cabeza de Carlos Ramos, uno de los presentadores.

A raíz del golpe, el youtuber sufrió una brecha que requirió atención médica inmediata, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado de urgencia. La noticia fue confirmada poco después por los propios hermanos en sus redes sociales, donde publicaron un mensaje informando de su traslado a un centro médico por "causas mayores".

Un historial de polémicas que se repite

Por otro lado, este lamentable episodio no es un hecho aislado en la carrera de los hermanos. Su trayectoria está salpicada de conflictos similares, hasta el punto de que en el pasado ya fueron vetados de otro plató de televisión por protagonizar una pelea de características muy parecidas. Este patrón de comportamiento conflictivo parece perseguirles en cada uno de sus proyectos profesionales.

Asimismo, la violencia no ha sido el único motivo de sus fracasos. Un formato anterior, conocido como "La casa de los Gemelos", también fue cancelado de manera precipitada. En aquella ocasión, el final del programa no solo se debió a las constantes disputas entre sus participantes, sino también a graves problemas vinculados al abuso de drogas que salieron a la luz, dibujando un panorama muy complicado para el futuro de los dos creadores de contenido.