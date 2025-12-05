Tragedia en 'Gran Hermano 20': tres expulsiones en una sola noche para acelerar el final de esta edición fallida

La quinta gala de 'Gran Hermano 20' llegó a Telecinco con el tipo de giro que descoloca incluso a los veteranos del formato. Los concursantes encaraban la noche convencidos de que les esperaba una única expulsión tradicional, pero pronto comprobaron que el programa tenía otros planes: la velada terminaría con tres despedidas y un ambiente de incredulidad general. La mecánica se precipitó desde el primer minuto. Jorge Javier Vázquez reveló, casi como quien retira una venda de golpe, que la cadena ha decidido acelerar la recta final del concurso, que concluirá antes de Navidad, convirtiéndose en la edición más corta de la historia. El anuncio retumbó en la casa, todavía tocada por la marcha voluntaria de Íñigo días antes. A ello se sumó la visita al plató de Anabel Pantoja, Violeta y Edi, que venían de convivir con los participantes y coincidieron en señalar a Rocío como su favorita. Con el emotivo contexto servido, dio comienzo la cadena de expulsiones: primero José Manuel como eliminado clásico, después Mamadou como "mueble empaquetado" y, para culminar el llamado "black thursday", Paula, víctima de un posicionamiento que la dejó sin apoyos. Una noche frenética para un reality que pisa el acelerador sin mirar atrás.

La tensión ya se había instalado cuando Belén, José Manuel y Patricia quedaron expuestos al veredicto de la audiencia. Con porcentajes muy ajustados, la salvación de Belén activó los nervios de un José Manuel que terminó convirtiéndose en el primer expulsado de una noche que apenas acababa de arrancar. Pero el verdadero terremoto llegaría minutos después con la aparición del camión de mudanzas en el patio, símbolo del sorpresivo proceso de eliminación exprés.

La selección de los "muebles" (Aquilino, Jonay, Mamadou y Desi) desencadenó un segundo golpe: la salida de Mamadou, recibida con un llanto desconsolado de Aroa que despidió entre abrazos a su gran aliado. Sin tiempo para asimilarlo, un nuevo sondeo situó a Joon, Desi y Paula en la cuerda floja. Tras salvarse Desi, el posicionamiento del grupo sentenció a Paula, que aceptó su marcha con una serenidad casi pedagógica, hablando de aprendizaje y fe.

Tres expulsiones, un ambiente emocionalmente exhausto y la sensación de que el programa ha iniciado un sprint final que no deja margen para estrategias ni treguas dentro de la casa.