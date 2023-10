Luces rojas en las calles de Belfast para los novatos

Estamos tan acostumbrados a sentarnos delante de una serie policiaca, que ya no nos sorprende nada. Si recorremos desde «Canción triste de Hill Street», «The Shield», «Happy Valley» y la simpar «Line of Duty», parece que los personajes de azul y sus historias ya no nos atraen tanto y se han ido agotando. Sin embargo hay una fuerte apuesta que ha triunfado en la cadena británica BBC One. Se trata de la serie «Blue Lights», que acaba de estrenar Movistar Plus+ y que en su primer episodio se convirtió en una de las ficciones más vistas en Reino Unido con 7,2 millones de espectadores, creciendo cada semana desde su lanzamiento.

Tres mosqueteros

Si uno piensa que va a pasarse todo el metraje viendo a policías irlandeses paseando por las idílicas calles de Belfast y ayudando a ancianitas a bajar gatos de los árboles, solo tiene razón en los primeros 15 minutos del primer episodio. Enseguida se nos muestran en pantalla los tres protagonistas, y una de las grandes bazas de la serie. Son tres novatos en prácticas que tienen tres meses para demostrar que pueden ser, pensar y comportarse como policías en Belfast. Algo que ya les digo, visto lo visto, que es harto difícil. Grace (Siân Brooke), es una ex trabajadora social de 41 años que no puede evitar implicarse de más en los casos asignados; Tommy (el debutante Nathan Braniff), un joven tímido con dificultad para imponer respeto y que parece coartado cada vez que tiene que salir a patrullar, y Annie (Katherine Devlin), una joven rebelde incapaz de ceñirse a las normas y que pronto aprenderá por las malas. Ellos tres serán los que ofrezcan la visión más cruda del trabajo policial diario. Junto a sus mentores en el cuerpo, sus oficiales y compañeros tendrán que hacer frente a bandas callejeras, narcotráfico local, organizaciones paramilitares, operativos encubiertos, problemas comunitarios y las contradicciones de su propia batalla por la justicia. La serie también tiene algunos puntos alejados del drama policial que tienen que ver más con bromas entre compañeros y situaciones de su propia vida que les pondrán a prueba. Junto a ellos, Martin McCann, como Stevie, compañero de Grace, y Richard Dormer, como Gerry, compañero de Tommy. Completan el reparto, Hannah McClean, Jonathan Harden, Joanne Crawford, John Lynch, Michael Shea y Dane Whyte O’Hara, entre otros.

Por supuesto la propia Belfast ocupa un puesto de honor entre el reparto y circularemos por sus calles y barios escoltados por nuestra fuerza policial con un ritmo frenético y escenas que provocarán estupor e indignación a partes iguales. Cada vez que hay una intervención, el equipo tendrá que salvar los escollos burocráticos y jurisdiccionales para seguir haciendo su trabajo. El espectador tendrá que apostar cuál o cuáles de los tres candidatos conseguirán seguir patrullando por Belfast: Grace, carne de cañón para los desalmados pero con mucho carácter y determinación hacia las causas justas; Annie y su retorcida manera de hacerse querer y respetar, o el inocente Tommy, que tendrá que lidiar muy pronto con su pusilanimidad. Con razón ha sido renovada por una segunda temporada ya que se trata de una de las series de este año.