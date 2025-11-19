Mario Vaquerizo frente a frente con gorilas en la selva más salvaje de África

Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo no forman la típica pareja televisiva. Y, sin embargo, este miércoles, laSexta los convierte en protagonistas de un episodio que promete imágenes únicas, silencios incómodos y animales imponentes. En la nueva entrega de “Cazadores de imágenes”, ambos se lanzan a una travesía por Uganda, un país tan exuberante como extremo, para capturar la fotografía soñada: un gorila de montaña en libertad.

El programa no es un documental de fauna al uso, ni un desfile turístico por destinos exóticos. Aquí, lo importante no es la foto, sino lo que pasa antes de apretar el disparador. Horas de espera, caminos intransitables, humedad brutal y la incomodidad de estar fuera de lugar. Y es justo ahí donde Mario Vaquerizo brilla: desconcertado, fascinado, sin palabras ante rinocerontes, elefantes o chimpancés. Un tipo acostumbrado al plató que, de repente, tiene que sobrevivir a la selva.

La idea es simple y potente: un fotógrafo profesional viaja con un rostro conocido para buscar a un animal salvaje y captarlo sin perturbar su hábitat. Pero lo que ocurre entre el punto A y el punto B es pura televisión de riesgo emocional. En Uganda, Gotzon y Mario recorren el país de norte a sur, cruzan reservas, se internan en la legendaria selva de Bwindi y aprenden —a base de golpes— que la naturaleza no se deja dirigir.

Gotzon Mantuliz, que ha pasado de influencer de aventura a explorador televisivo con causa, no solo conduce el formato: lo dota de verdad. Lejos del espectáculo vacío, lo suyo es técnica, respeto por el entorno y resistencia. Y cuando hace clic con la cámara, no es solo por la foto: es porque, detrás, hay una historia. Cada episodio termina con esa imagen publicada en la revista National Geographic, como una especie de trofeo invisible para quien ha logrado mirar sin invadir.

“Cazadores de imágenes” ya ha pasado por México con Silvia Abril y lo hará por Brasil, Maldivas o Alaska con otros rostros conocidos como Patricia Conde o Arturo Valls. Pero Uganda, con Mario Vaquerizo como improbable acompañante, es otra cosa. Es un choque de mundos, una expedición con más sorpresas que certezas y, sobre todo, una muestra de que la televisión puede mirar a la naturaleza sin manipularla.

¿Puede un rostro mediático enfrentarse al silencio de la selva sin guion? ¿Puede una cámara ser menos intrusiva y más reveladora? Este programa, sin aspavientos, plantea esas preguntas. Y de paso, deja imágenes que no se olvidan. Este miércoles, en prime time, hay fauna salvaje en laSexta. Y también humanidad.