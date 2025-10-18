laSexta promociona la épica aventura de Gotzon Mantuliz y otros famosos en 'Cazadores de imágenes'

Bajo el lema "una experiencia única que cambiará sus vidas para siempre", laSexta ha comenzado a promocionar su nuevo programa con Gotzon Mantuliz, 'Cazadores de imágenes', que llegará próximamente a la cadena y cuyo objetivo es fotografiar a un animal salvaje en cada episodio y publicar las imágenes en colaboración con la revista National Geographic España.

El ganador de la quinta edición de 'El Desafío' seguirá ligado a la productora de Pablo Motos, 7yAcción, que se encarga de este nuevo formato, tal y como adelantó en 'El Hormiguero'. Para el influencer que se dio a conocer en 'El conquistador del Fin del Mundo', este proyecto es "un sueño" porque le permitirá continuar viajado por el mundo siguiendo sus pasiones, la naturaleza y los animales.

El aventurero vizcaíno no estará solo y en el primer avance se le puede ver acompañado de otros rostros famosos como Mario Vaquerizo, Miguel Ángel Muñoz, Silvia Abril, Arturo Valls, Mamen Mendizábal y Patricia Conde, que vivirán la experiencia de ponerse cara a cara con los animales. De hecho, en el adelanto se muestra la fascinación del integrante de las Nancys Rubias que llega a admitir que con lo que a él le gusta hablar, "han conseguido que me calle".

El programa comenzó su rodaje a principios de 2025, tal y como adelantó en sus redes sociales el protagonista del programa y que contará con la ayuda del fotógrafo de naturaleza Rafael Fernández, en una aventura que verá la luz muy pronto.

Gotzon cuenta con una gran experiencia en este terreno, como demostró en el programa de entrevistas de Antena 3 al asegurar que sabía reconocer los sonidos de los diferentes ecosistemas: "Si hay mucha vegetación, para encontrar ciertos animales, en el caso del tigre, es tan frondoso y tienes que ir por unos caminos que muchas veces no les puedes ver y tienes que aprender a escuchar la selva para sintonizar o reconocer sonidos de alarma de los ciervos, de las ardillas...".