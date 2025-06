Max (pronto HBO) llena su catálogo de películas y series de Supermán

El universo Superman está más vivo que nunca en las plataformas de streaming, y Max (anteriormente conocido como HBO Max) ha decidido subir la apuesta al incorporar una selección inédita de películas y series animadas y de acción real dedicadas al Hombre de Acero. Esta iniciativa coincide con la expectativa global por el próximo estreno de la película dirigida por James Gunn, que promete revolucionar la franquicia de DC Studios y Warner Bros. Discovery.

A partir del 11 de julio, los fanáticos de Superman podrán disfrutar de un auténtico festín cinematográfico y televisivo, con títulos que abarcan desde clásicos de la gran pantalla hasta producciones animadas modernas y series aclamadas por la crítica. Entre los títulos destacados se encuentran “Superman/Batman: Public Enemies” (2009), “The Death of Superman” (2018), “Reign of the Supermen” (2019), “Superman: Man of Tomorrow” (2020) y “Batman and Superman: Battle of the Super Sons” (2022).

Pero la colección va más allá de los favoritos habituales. Max también incluye dos historias poco vistas en otros servicios de streaming, que se han convertido en verdaderas joyas para los superfans: “Superman: Unbound” (2013) y “Superman: Red Son” (2020). La primera, dirigida por James Tucker y basada en una historia de Geoff Johns, explora la captura de Lois Lane por Brainiac y la posterior venganza de Superman, todo ello narrado con una profundidad emocional poco común en el género de superhéroes. El reparto de voces, encabezado por Matt Bomer como Superman y Stana Katic como Lois Lane, ha sido ampliamente elogiado, destacando especialmente la interpretación de John Noble como Brainiac.

Por su parte, “Superman: Red Son” ofrece una visión alternativa del origen de Superman, planteando qué habría ocurrido si Kal-El hubiera aterrizado en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Basada en la aclamada novela gráfica de Mark Millar, la película explora cómo la presencia de un Superman soviético habría alterado el equilibrio de poder mundial, convirtiéndose en una reflexión sobre política, ideología y los límites del poder.

Además de estas producciones animadas, Max ofrece una amplia variedad de contenido relacionado con Superman. Entre los títulos disponibles se encuentran las películas originales de Christopher Reeve (“Superman I-IV”), “Superman Returns”, la serie animada “Superman: The Animated Series”, la serie de acción real “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, y la reciente y aclamada serie “Superman & Lois” de The CW. También están disponibles varias películas de la Liga de la Justicia, tanto en sus versiones animadas como en las adaptaciones cinematográficas de Zack Snyder y la versión teatral.

La colección no se limita a las historias tradicionales de Superman. También incluye títulos como “Super/Man: The Christopher Reeve Story”, un documental sobre la vida del actor que dio vida al icónico personaje, y “Injustice”, una película inspirada en el popular videojuego y cómic, que explora un universo alternativo donde Superman se convierte en un tirano. Esta iniciativa de Max responde a la creciente demanda de contenido de superhéroes y busca capitalizar el interés generado por el próximo estreno de la nueva película de Superman dirigida por James Gunn. Warner Bros. y DC Studios apuestan por consolidar su posición en el mercado del streaming, ofreciendo un catálogo que satisface tanto a los fanáticos más acérrimos como a los espectadores casuales.