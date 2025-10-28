Telemadrid sorprende y ficha a Elena Furiase como presentadora de un docurreality centrado en la diversidad

Tras el fichaje de Christian Gálvez para presentar su nuevo magacín diario, Telemadrid sigue apostando por nuevos proyectos y traerá de vuelta a la televisión a Elena Furiase para presentar un docurreality que llevará por título 'El Camping'.

De esta forma, la hija de Lolita se convertirá en la maestra de ceremonias de este nuevo programa de la cadena autonómica, que ya ha comenzado sus grabaciones y cuya misión será abordar la discapacidad intelectual y física desde una mirada cercana, constructiva y libre de prejuicios, según ha explicado en una nota de prensa el canal de televisión de la Comunidad de Madrid.

El programa estará producido por The Mediapro Studio y consistirá en llevar a cabo un espacio de convivencia entre seis personas con síndrome de Down, que compartirán durante diez días un mismo entorno, participando en actividades de ocio y tareas comunitarias. En cuanto a la actriz, asumirá un papel activo en la experiencia, guiando y compartiendo momentos con los participantes, en un ejercicio de empatía que refuerza el sentido humano del programa.

Asimismo, el proyecto ha sido concebido como una experiencia televisiva inédita y busca mostrar la diversidad desde la autenticidad y la convivencia diaria. A través de sus protagonistas, 'El Camping' pondrá el acento en la capacidad de las personas para relacionarse, cooperar y superar barreras, contribuyendo así a una representación más completa e inclusiva de la sociedad.

Mediante este formato, Telemadrid reafirma su compromiso con los contenidos que trascienden el entretenimiento para convertirse en herramientas de sensibilización y conocimiento social. Esta iniciativa se inscribe en la línea de formatos innovadores que la compañía impulsa para dar visibilidad a la diversidad y fomentar una cultura audiovisual más inclusiva.

Antes de asumir el rol de presentadora, Elena Furiase ha cimentado su carrera en la televisión, principalmente como actriz de ficción. Su salto a la fama se produjo en 2007 con la serie de Antena 3 'El Internado', que la catapultó a nivel nacional y la mantuvo en la pequeña pantalla durante más de tres años. A partir de entonces, ha participado en numerosas series como 'Amar es para siempre', 'Centro médico' o la comedia 'Gym Tony', demostrando su versatilidad en distintos géneros dramáticos y cómicos.

Más allá de la ficción, ha sido concursante de 'MasterChef Celebrity', donde mostró una faceta más personal y competitiva. Este bagaje en diferentes registros televisivos, sumado a su naturalidad y carisma, la posiciona ahora como la candidata ideal para guiar un formato de convivencia como 'El Camping', marcando su debut como conductora de un programa social.