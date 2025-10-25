Microdramas: El futuro de la ficción es la revolución vertical

La industria audiovisual vive una disrupción sin precedentes guiada por la aparición de un fenómeno que se extiende como la pólvora: los microdramas verticales. Un formato que condensa el suspense adictivo de las telenovelas en píldoras de uno a cinco minutos, grabadas para consumo móvil. Si el «binge-watching» definió la era Netflix, el nuevo «boom» se ajusta al scroll infinito, igual de voraz que TikTok, pero más serializado. China marcó el ritmo, pero las nuevas cifras y el desembarco masivo en América y Europa certifican una transformación imparable y un desafío directo al streaming tradicional.​ Así lo demostró con datos Gloria Saló, de GECA, durante su ponencia de Euroficción en la pasada edición de Iberseries & Platino Industria.

El fenómeno nace y explota en China, bajo el nombre de «wei duan ju», donde plataformas como Douyin (TikTok), Kuaishou y apps propias suman miles de títulos y millones de visionados diarios. La industria movió, en 2024, más de 7.000 millones de dólares. Un ejemplo es «Cómo domar a un zorro plateado» («How to Tame a Silver Fox»), que según ReelShort ha sumado ya 356 millones de visualizaciones, más que grandes hits de HBO y Netflix como «The Last of Us». Los minidramas siguen fórmulas reconocibles: romance, secretos familiares o venganzas, con cliffhangers constantes y argumentos de alto voltaje, inspirados tanto en los culebrones clásicos como en éxitos de YouTube y TikTok.​

El modelo chino ha encontrado rápida réplica en América Latina. En Brasil, Globo planea lanzar «Tudo Por uma Segunda Chance» y otros proyectos en Globoplay y TV Globo, con 50 episodios por título y duración inferior a tres minutos, integrando tramas con sus telenovelas estrella y ofreciendo estrenos tanto en streaming como en redes sociales.​ México, por su parte, se ha convertido en laboratorio hispanohablante del minidrama gracias a ViX, propiedad de TelevisaUnivision y que ahora se puede disfrutar en España gracias a atresplayer: títulos como «El regreso de la heredera fugitiva» o «Me fui gata, volví perra» dan la vuelta al melodrama y conectan con usuarios tan jóvenes como asiduos del formato vertical. Son relatos con una maquetación algorítmica y social, pensados para el ritmo de TikTok, y disponibles tanto en la app de ViX como en Instagram y otras redes.​

Mientras Disney+, HBO Max y Netflix pelean por la cuota premium, las apps verticales como ReelShort, Dramabox y GoodShort marcan cifras inéditas. Los datos de este año otorgan a Dramabox 44 millones de usuarios activos mensuales solo en EE UU, superando a plataformas más tradicionales como Hulu o Paramount+. El gancho radica en una oferta casi infinita de argumentos rocambolescos: «Dominada por el jefe de mi padre» o «Embarazada de mi exsuegro profesor» son solo algunos títulos con audiencias millonarias, capaces de lograr que los usuarios pasen de Netflix al «binge-watching» vertical y gasten hasta 200 dólares al mes en suscripciones y contenidos premium.​ La monetización es evidente: aplicaciones como My Drama estiman que sus minidramas más populares generan entre 12 y 15 M de dólares, con un modelo «freemium» de éxito.​

¿Y España? El formato aún es incipiente, pero el crecimiento es palpable. My Drama, de origen ucraniano, supera el millón de descargas en Google Play y ha sido reconocida por los Webby Awards; ViX ya distribuye microdramas en alianza con atresplayer desde enero de 2025, y el consumo entre jóvenes se dispara en plataformas globales accesibles localmente.​ Sin llegar al grado de normalización asiático o estadounidense, ya hay intérpretes que alcanzan notoriedad exclusiva con microdramas verticales —como Kasey Esser, autodenominado «el Brad Pitt de los microdramas»— y son cada vez más los creadores independientes que exploran las posibilidades del formato. Títulos de éxito mundial como «Fated to My Forbidden Alpha» o «The Diamond Rose» cosechan millones de reproducciones en Europa, mientras la industria tradicional observa con atención el cambio de paradigma.​

El atractivo de los microdramas reside en una combinación perfecta entre la inmediatez del móvil y la familiaridad emocional de la telenovela: puedes ver decenas de episodios en minutos muertos, sin necesidad de seguir el orden, con argumentos de fácil entrada y salida. La narrativa se adapta a la rutina acelerada, el visionado es altamente adictivo y los algoritmos sugieren continuamente nuevas historias ultracortas, en una experiencia de consumo diseñada para «quienes disfrutan del ritmo trepidante de TikTok con lo familiar de una novela romántica».​ El modelo de negocio incluye desde versiones freemium, donde los ganchos gratuitos desembocan en micropagos por los episodios premium, hasta suscripciones semanales de 20 dólares, a menudo más caras que los planes premium de Netflix. No obstante, el coste de producción es notablemente menor: un microdrama vertical puede costar entre 100.000 y 250.000 dólares, frente a los millones de un episodio en las series tradicionales.​

Los microdramas verticales consolidan un nuevo paisaje audiovisual: bajo coste, gratificación instantánea, consumo nativo en el móvil y éxito global. Plataformas como ReelShort, Dramabox, ViX, My Drama o Globoplay están remodelando la industria y, con ella, los hábitos de millones. La pregunta ya no es si retarán a los modelos clásicos, sino cuánto tardarán las grandes compañías en apostar sin reservas por un formato que ha llegado para quedarse.