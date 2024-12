Millán Salcedo destapa los secretos de Martes y Trece: ataques a Josema Yuste y Flo

Han pasado casi tres décadas desde la separación de Martes y Trece, pero el 'divorcio' entre Millán Salcedo y Josema Yuste sigue generando titulares. En una reciente entrevista con Vanity Fair, Millán no se guarda nada y, por primera vez, expone las tensiones que marcaron el final de uno de los dúos cómicos más icónicos de España.

Según Salcedo, el detonante de la ruptura fue el desgaste personal: "Pasábamos 24 horas al día juntos: viajando en coche, quedándonos en hoteles... Él y yo no teníamos nada que ver, pero siempre se producía el milagro en escena". Sin embargo, el cómico asegura que no todo sucedió como lo ha contado su excompañero. "Josema dice que nuestra separación fue de mutuo acuerdo, pero no es cierto. Fui yo quien decidió cortar, porque él quería seguir exprimiendo el limón", confiesa, subrayando que Yuste incluso llegó a buscarle una cita con un psiquiatra tras su decisión: "Pensó que estaba loco por dejar algo tan próspero".

La tensión no quedó ahí. Millán arremete contra Flo (Florentino Fernández), quien formó con Josema el dúo Josema y Flo en 2008. “Él pensó: 'Ahora llamo a otro gordo y feo y me lo sigo llevando crudo'. Pues no, porque puede que yo sea el gordo y el feo del grupo, pero tengo talento, cosa que no tiene Flo", afirma sin tapujos.

Sobre la posibilidad de una reunión especial, como las que muchos fans han anhelado, Salcedo lo descarta tajantemente. “Nos han ofrecido un cheque en blanco para hacer un programa de Fin de Año, pero no hay química entre nosotros. Yo soy fiel a mí mismo y no traiciono al públ ico que me sigue desde siempre", explica, confirmando su negativa rotunda a volver a trabajar con Yuste.

Pero la entrevista no solo apunta a su excompañero.Salcedo también lanza dardos hacia Ana Obregón, a quien acusa de ser responsable de la cancelación de la serie "Kety no" para en RTVE. "Ella se encargó de ir de despacho en despacho hasta lograr quitarla. Y eso que éramos amigos íntimos", revela.

Además, recuerda con humor la querella que les interpuso Encarna Sánchez por sus parodias en Martes y Trece. “No prosperó porque no había nada, pero vaya si lo intentó”, comenta el cómico. A pesar de todo, Millán cierra el capítulo mirando hacia adelante, centrado en su espectáculo "Preguntamelón" y dejando claro que su mayor lealtad es hacia su arte y su público.