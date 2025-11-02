Millie Bobby Brown denuncia a un compañero de reparto de "Stranger Things" por acoso e intimidación

"Stranger Things" se prepara para el estreno de la quinta y última temporada de la popular serie, que se producirá a finales de año. La producción de Nextflix ha catapultado al estrellato a sus protagonistas, pero sobre todo a Millie Bobby Brown (Eleven) y a su padre adoptivo en la serie (Jim Hopper), el policía interpretado por David Harbour. La química entre ambos actores trasladaba la pequeña pantalla e iba más allá de los platós. Harbour confesaba a finales del pasado año que “Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven.La conocía antes de que llegara la fama”.

En un episodio del del podcast "That Scene With Dan Patrick", el actor de 49 años confesaba que “tengo una preocupación real. Me preocupo por ella y por la fama. Siempre he sentido un profundo afecto paternal por ella”.

De hecho, en abril de 2024 protagonizaron un divertido cruce de mensajes en redes sociales, donde Bobby Brown salvó a Harbour que estuvo a punto de hacer un spoiler de la cuarta temporada. Es más, en el día del padre de ese mismo año, la joven actriz felicitó a su padre en un post y no se quiso olvidar de su padre en la ficción.

Sin embargo, la realidad es bien distinta porque Bobby Brown, de 21 años, obligó a la productora a abrir una investigación interna debido a que denunció acoso e intimidación por parte de Harbour durante los últimos meses de rodaje.

De hecho, lo que debía ser un rodaje de celebración en busca de cerrar una serie que les ha catapultado a la fama y les ha cambiado la vida, se ha convertido en una verdadera pesadilla para todo el staff.

Según publica el "Mail on Sunday" Harbour, de 50 años, sufrió una investigación interna: "Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso e intimidación antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses". El medio aclara que en la denuncia no incluia ninguna denuncia de conducta sexual inapropiada.

Lily Allen y el actor David Harbour se casan en Las Vegas Instagram

La productora no quiere que esta noticia empañe la celebración del final de una de las series más exitosas de su historia. Así, fuentes de Netflix indicaron al diario que la quinta y última temporada "será todo un espectáculo" y añadió que «nada lo eclipsará, ni siquiera la vida privada del protagonista". En la misma línea, indicó que la compañía de televisión de pago "nunca hará comentarios sobre una investigación interna, pero el hecho de que no lo hayan negado dice mucho".

Esta noticia llega en uno de los peores momentos de Harbour. Tras su divorcio de la cantante británica Lily Allen el pasado mes de marzo, la intérprete a publicado un nuevo disco después de 7 años de silencio y ha aprovechado para saldar algunas cuentas con su ex marido, al que acusa de numerosas infidelidades. Las letras de las canciones del álbum, lanzado el pasado 23 de octubre, sugieren que su relación se convirtió en una gran mentira, llena de manipulaciones e infidelidades disfrazadas bajo el paraguas de una relación "abierta". La canción más dura de Allen es "Pussy Palace", en la que concentra toda su rabia contra Harbour y le acusa directamente de ser un adicto al sexo y de llevar una doble vida.