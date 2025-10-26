La cantante británica Lily Allen habla sin tapujos de su separación de David Harbour en su nuevo disco

Después de siete años sin publicar música, Lily Allen ha regresado con fuerza. Su nuevo disco, West End Girl, es una crónica emocional donde la artista transforma su ruptura con el actor David Harbour en letras afiladas y melodías pegadizas. No lo menciona directamente, pero las referencias son tan claras que los fans no han tardado en unir las piezas.

El álbum narra un viaje emocional complejo, desde el enamoramiento inicial hasta la desintegración total de la relación. Allen explora temas de traición, desorientación y eventual liberación, utilizando una escritura lírica directa y punzante que transita entre la rabia, la confusión y la aceptación.

El álbum, publicado el 24 de octubre, combina el tono sarcástico y provocador que siempre la ha caracterizado con una vulnerabilidad inédita. En temas como Madeline, Pussy Palace o Nonmonogamummy, la británica canta al desengaño, la frustración y el fin de una relación marcada por la desconfianza. “Fue una forma de procesar lo que estaba ocurriendo”, confesó Allen en una entrevista con Vogue, dejando claro que el disco mezcla verdad y autoficción.

Las letras no se andan con rodeos. En Nonmonogamummy, lanza un dardo directo: “Cambié mi situación migratoria solo para que me trataras como a una extraña” (una clara alusión a su mudanza a Nueva York tras casarse con Harbour). EnMadeline, interpela a la supuesta amante de su pareja con una pregunta tan simple como dolorosa: “¿Desde cuándo está pasando esto?”. Y en Pussy Palace, una de las canciones más comentadas, describe con ironía un apartamento lleno de “juguetes sexuales, lubricantes y cientos de preservativos”, para luego rematar con un “Estás completamente roto”.

Allen combina el desgarro con su característico humor ácido. Incluso cuando habla de dolor, lo hace con inteligencia y una ironía casi terapéutica. “No todo es literal”, aclaró en People, “pero sí parte de lo que viví”. El título, West End Girl, juega con doble sentido: alude tanto al teatro londinense donde trabajó en los últimos años como a la mujer que observa su propia historia desde el escenario. Ella misma es esa “chica del West End”, mirando el caos desde fuera.

Por su parte, David Harbour no ha hecho declaraciones sobre las canciones. La pareja, que se casó en 2020 en una ceremonia íntima en Las Vegas, llevaba meses separada antes de que Allen comenzara a grabar el álbum. Los rumores sobre una crisis se intensificaron el pasado año, y la distancia profesional (ella en Londres, él rodando en Estados Unidos) habría terminado por fracturar la relación.