El mundo del periodismo gallego se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de María Doallo, periodista de La Voz de Galicia, a los 35 años de edad. La comunicadora, que formaba parte de las secciones de Cultura y Sociedad, ha dejado un profundo vacío entre sus compañeros, familiares y amigos. Según informó el propio medio gallego, Doallo falleció el pasado fin de semana, generando una enorme ola de tristeza entre quienes compartieron con ella redacción, proyectos y vida. Quienes la conocieron destacan su pasión por el periodismo humano y cercano, alejado de los grandes titulares y centrado en las historias cotidianas de la gente. “Se convirtió en experta en contar las historias de la gente. Le rehuía a la política o a la economía, bregaba con los sucesos si era necesario, pero donde disfrutaba era en las entrevistas, en el tú a tú”, recordaron desde ‘La Voz de Galicia’, medio en el que era muy querida.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Doallo inició su trayectoria profesional realizando prácticas en LARAZÓN. Más tarde, regresó a Galicia, donde trabajó como animadora infantil, guía cultural y en el sector de la moda, antes de incorporarse en 2019 al periódico gallego. Lo que comenzó como una sustitución temporal se convirtió en una sólida carrera dentro del diario. El último adiós a María Doallo tuvo lugar el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el tanatorio de As Burgas, en Ourense. El funeral se celebró en Melias, localidad muy especial para ella, a las 16:30 horas del domingo, mientras que la incineración se realizó en la intimidad familiar. La familia pidió expresamente que no se enviaran flores, en señal de respeto y recogimiento. Descanse en Paz.