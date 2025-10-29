Pedro Moreno Orta llega a "Sueños de libertad" para dinamitar una pareja clave

En "Sueños de libertad" nada permanece en calma por mucho tiempo. La ficción diaria de Antena 3 entra en una nueva fase con la incorporación de Pedro Moreno Orta, quien se une al reparto para interpretar a David Ramiro, un personaje que no solo llega a reconstruir los daños físicos de la fábrica... también a dinamitar los cimientos emocionales de sus protagonistas.

Tras la explosión que dejó muertos y heridos en la fábrica de Perfumerías de la Reina, la serie vive su momento más intenso. La tragedia no solo alteró el rumbo laboral del lugar, sino que abrió la puerta al regreso más inesperado: el primer amor de Carmen. David Ramiro aparece en escena como capataz de las obras de reconstrucción, pero su verdadero impacto será personal y demoledor.

David y Carmen compartieron un pasado que nunca terminó del todo, aunque ambos lo enterraron por distintos caminos. Su vuelta reabre una herida mal cerrada y lo que parecía olvidado vuelve con fuerza, justo cuando ella intenta rehacer su vida con Tasio, ahora director de la fábrica. La tensión está servida: el triángulo está montado.

Lejos del cliché romántico, este nuevo conflicto amoroso tiene carga emocional, cuentas pendientes y una pugna de poder que va más allá del afecto. Tasio, interpretado por José Milán, ve cómo su estabilidad sentimental empieza a tambalearse justo en el momento en que más necesita control. Carmen, por su parte, se enfrenta al pasado con una mezcla de deseo, rabia y confusión.

El fichaje de Pedro Moreno Orta no es anecdótico: su personaje promete marcar la narrativa de los próximos capítulos. Será el detonante de giros imprevisibles, alianzas rotas y decisiones drásticas. No viene solo a remover el presente de Carmen y Tasio, sino a desenmascarar lo que ambos llevan tiempo evitando.

Conocido por su trabajo en series como "Élite", "HIT" o "El Inmortal", Pedro Moreno Orta se suma al universo de "Sueños de libertad" con un papel que no pasará desapercibido. Compartirá pantalla con nombres como Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Ana Fernández, pero su personaje apunta directamente al centro de la historia. Y lo va a sacudir.