Alberto Caballero abre la puerta a una cuarta temporada de 'Muertos S.L.': "Tiene toda la pinta"

Cuando un contenido está bien hecho y merece la pena, no importa cuál sea su contenedor, y 'Muertos S.L.' puede dar fe de ello. Tras su inesperado cambio de plataforma, después de que Netflix se adjudicara el pasado verano los derechos de la serie, que durante sus dos primeras temporadas triunfó en Movistar Plus+, la ficción creada por Laura y Alberto Caballero volvió a llegar al número 1 con la tercera temporada en su nuevo hogar.

Ahora, a dos meses del estreno de la última entrega, muchos se preguntan si la Funeraria Torregrosa aún tiene historias que contar y los hermanos Caballero han dado alguna pista este miércoles en una entrevista en 'El despertador de RNE'.

"Tiene toda la pinta", ha afirmado el director y guionista Alberto Caballero, dejando la puerta abierta a realizar una cuarta temporada. Asimismo, ha detallado que todo corre a su favor porque "lo bueno es que las tramas se apoyan en las relaciones entre los personajes".

"Lo que nos va pasando es que, como la gente la está viendo mucho, te hablan o te escriben y te cuentan anécdotas, así que tienes para otra temporada y para otras cinco", ha añadido, sin desmentir ni confirmar la producción de nuevos episodios, pero dejando claro que hay una gran posibilidad de que se materialicen en una nueva temporada.

De concretarse la luz verde, los guionistas tendrán ante sí un vasto universo de situaciones gracias a la constante interacción con el público y las anécdotas personales que la gente comparte con ellos, tal como ha revelado el director.

Por ello, las futuras tramas podrían seguir profundizando en el lado más absurdo de los servicios funerarios y la dinámica familiar de los Torregrosa, incorporando nuevas dinámicas de personal o explorando con más detalle los conflictos generacionales dentro de la empresa, todo ello envuelto en el humor característico que ha cautivado a los espectadores.