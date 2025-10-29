La serie más salvaje de Prime Video vuelve con más terror, ciencia ficción y supervivencia

El misterio y la locura vuelven a Prime Video con la segunda temporada de "Punto Nemo", la serie de ciencia ficción y suspense que en su primer asalto dejó al público al borde del colapso. Ahora, la historia se adentra aún más en lo grotesco y lo salvaje, planteando una pregunta que incomoda: ¿Y si el verdadero virus no viene del espacio, sino de nosotros mismos?

El rodaje ya está en marcha. Galicia ha sido el punto de partida, pero el equipo se desplazará también a Portugal e Islas Canarias para recrear el nuevo escenario de esta pesadilla distópica. Una isla hostil, criaturas mutantes, un virus alienígena y conflictos humanos al límite marcan la pauta de una temporada que promete no dejar títere con cabeza.

El reparto crece y se refuerza. Junto a Óscar Jaenada, Alba Flores y Maxi Iglesias, se suman nombres como Najwa Nimri, Margarida Corceiro y Sara Matos. Una mezcla explosiva de talento ibérico que se verá enfrentada a la escasez, a experimentos soviéticos olvidados y a la llegada de dos hermanos rusos con intenciones tan turbias como el lugar que pisan.

Amor, traición, culpa y supervivencia extrema: los ingredientes están servidos para un cóctel de emociones que escapa de lo convencional. Ya no se trata solo de ciencia ficción; "Punto Nemo" se convierte en una exploración visceral del miedo colectivo, en una radiografía salvaje de lo que ocurre cuando la civilización se tambalea.

La dirección corre a cargo de Álex Rodrigo, uno de los cerebros detrás de "La casa de papel", y el guion lleva la firma de David Muñoz, Carlos Molinero, Paula Sánchez y el propio Rodrigo. Una combinación que promete ritmo, tensión y giros que van a incomodar tanto como fascinar.

Coproducida por Ficción Producciones y Ukbar Filmes, con el respaldo de la Xunta de Galicia y RTP, esta temporada no solo busca entretener, sino remover conciencias y llevar la serie a un nuevo nivel de crudeza narrativa. Prime Video aún no ha confirmado la fecha de estreno, pero si algo queda claro es que "Punto Nemo" regresa para ir más allá del miedo y adentrarse en el colapso moral de sus personajes.