Muere el actor Jack Lilley ("La casa de la pradera"), a los 91 años

El actor Jack Lilley, conocido por participar en la serie "La casa de la pradera" ("Little house on the Prairie") falleció a los 91 años. El fallecimiento de Lilley fue anunciado en una publicación de Instagram por Melissa Gilbert, una de las estrellas de "La Casa de la Pradera".

"La familia de la casita ha perdido a uno de los nuestros. Jack Lilley falleció. Tenía 91 años", escribió Gilbert. "Resultó ser una de mis personas favoritas del planeta. Me enseñó a montar a caballo cuando era muy pequeño. Fue muy paciente conmigo. Nunca se negó cuando me le acercaba y le gritaba: '¿Podemos montar? ¡Por favor, por favor, por favor!'". Su hijo, Clint Lilley, confirmó en exclusiva a Fox News Digital que su padre había muerto "en paz mientras dormía" en la casa de retiro Motion Picture & Television Fund en Calabasas, California, el miércoles 19 de marzo.

Jack apareció como conductor de diligencia en "La casa de la pradera" y a menudo se lo veía transportando a los personajes entre ciudades en un carruaje tirado por caballos. El actor de Hollywood trabajó en la popular serie de televisión de los años 70 y apareció en varias películas hechas para televisión en la franquicia "Little House", incluyendo "Little House: Look Back to Yesterday" en 1983 y "The Last Farewell" y "Bless All the Dear Children", ambas emitidas en 1984. Después de "La casa en la pradera", Jack se convirtió en actor y doble de riesgo en varias otras películas a lo largo de su carrera, entre ellas "Impacto súbito", "Young Guns", "El planeta de los simios" y "La leyenda del Zorro".

Lilley tuvo muchos otros papeles en programas de televisión, como "Cimarron City" , "Mackenzie's Raiders" , "The Rebel" , "Bat Masterson" , "Johnny Ringo" , "Riverboat ", "Zorro" , "Frontier Circus" , "Cheyenne" , "Stoney Burke" , "Gunsmoke" , "A Man Called Shenandoah" , "The Man from UNCLE" , "The Wild Wild West" , "Kung Fu" , "Bonanza" , "Father Murphy" , "Highway to Heaven" y "The Magnificent Seven" . Sus créditos cinematográficos incluyen "Blazing Saddles" , "Fury at Showdown" , "The Oklahoman" , "Ride a Crooked Trail ", "Posse from Hell" , "Johnny Reno" , "Cotter" y "The Homecoming of Jimmy Whitecloud" .