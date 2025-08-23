La película de Movistar Plus+ que Arturo Pérez-Reverte recomienda ver sí o sí

Arturo Pérez-Reverte es sin duda uno de los escritores más célebres de nuestra literatura contemporánea. 'La tabla de Flandes', la trilogía 'Falcó' y las aventuras del 'Capitán Alatriste (cuyo último libro saldrá en septiembre de 2025) son grandes ejemplos de su extensa bibliografía, que superan las 25 novelas, además de colaborar relatos breves o infantiles, y diversos prólogos y colaboraciones en obras colectivas. El autor cartagenero, además de escribir, le gusta mucho recomendar, siempre atinado en este aspecto. Esta vez, la recomendación de Pérez-Reverte tiene un gran valor y hay que tomársela al pie de la letra debido a la fascinación que tiene el escritor español con el autor francés Alejandro Dumas, como ya pudimos apreciar en otras de las grandes novelas de Pérez-Reverte, 'El club Dumas'. En ese libro, 'El Conde de Montecristo' es referenciando en varias ocasiones y nuestra letra T de la Real Academia de la Lengua Españolase quedó fascinado con la adaptación realizada en 2024 de este clásico de la literatura universal, dirigido por Alexandre de La Patellière y Matthieu Delaporte y que esta disponible bajo demanda de streaming en el catálogo de Movistar Plus+ y en alquiler (4,99 €) o compra (9,99 €) en alta definición gracias a Amazon Prime Video.

Un primer plato exquisito de tres horas que triunfo en el Festival de Cannes

"Anoche vi la nueva película de "El conde de Montecristo" y me gustó mucho. Tres horas disfrutándola. Me parece una excelente versión de una de las mejores novelas de todos los tiempos", escribía Pérez-Reverte en su perfil de X (antiguo Twitter) en el que además de generar debates nacionales, también tiene tiempo para recomendar grandes títulos tanto de libros, como series o películas. En esta ocasión, la película de 2024 de 'El Conde de Montecristo' fue aclamada en el Festival de Cannes y recaudó a nivel mundial más de 73 millones de dólares, acercando a miles de espectadores a una de las grandes obras de la historia de la literatura, que ha superado con facilidad la treintena en cuanto a versiones en distintos formatos audiovisuales se refiere.

Esta nueva adaptación de 'El conde de Montecristo' (2024), dirigida por Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière, se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos del cine francés reciente. Con un presupuesto cercano a los 43 millones de euros, es la producción más ambiciosa del año en Francia y recupera con fuerza la célebre novela de Alejandro Dumas y Auguste Maquet. Pierre Niney interpreta a Edmond Dantès, un joven traicionado que, tras años de encierro, regresa bajo la identidad del conde para ejecutar una venganza cuidadosamente planeada. Su transformación en pantalla ha sido uno de los aspectos más aplaudidos por la crítica, que también ha destacado la riqueza visual del filme, desde escenarios majestuosos hasta una fotografía cuidada que potencia el tono épico del relato.

Junto a Niney participan Anaïs Demoustier, Bastien Bouillon, Laurent Lafitte, Anamaria Vartolomei y Pierfrancesco Favino, conformando un reparto sólido y variado. La película fue presentada en Cannes y ha cosechado premios en festivales internacionales, además de varias nominaciones a los César, consolidándose como una de las versiones más logradas y espectaculares de la historia de esta obra, que puedes ver bajo demanda de streaming en el catálogo de Movistar Plus+ y en alquiler (4,99 €) o compra (9,99 €) en alta definición gracias a Amazon Prime Video.