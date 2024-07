Muere la actriz Shannen Doherty ("Embrujadas", "Sensación de vivir"), a los 53 años

Final triste para Shannen Doherty. La actriz, de 53 años, y reconocida mundialmente por series como "Sensación de vivir" ("Beverly Hills, 90210") y "Embrujadas", ha fallecido hoy a causa de un cáncer de mama. “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, dijo su publicista, Leslie Sloane

Hace un tiempo, la intérprete fue diagnosticada de un cáncer de mama que llegó a desarrollarse en etapa 4. Llegado ese punto, Doherty desveló que estaba arreglando sus asuntos, y facilitando el traspaso de posesiones a su madre Rosa. "Mi prioridad en este momento es mi mamá", dijo la actriz durante un episodio de su podcast "Let's Be Clear" . "Sé que será difícil para ella si yo muero antes que ella". Explicó que “como va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro unidades de almacenamiento llenas de muebles”.

Doherty explicó que comenzó a revisar sus pertenencias para donar o vender antigüedades y otros artículos que había coleccionado a lo largo de los años "por si acaso" le pasara algo. La actriz recientemente hizo un viaje al sur a su casa en Tennessee para guardar en cajas sus pertenencias después de que decidió dejar de lado su sueño de vivir en la propiedad y criar caballos. “Estábamos en Tennessee y estaba recogiendo uno de los lugares allí”, continuó. “Fue realmente difícil y muy emotivo porque, hasta cierto punto, sentí que estaba renunciando a este sueño de construir esta propiedad, construir una casa para mí y una casa para mi mamá y luego ampliar el granero”.

La estrella de “Heathers” ha sido abierta con sus fans sobre su viaje contra el cáncer desde que le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015. Aunque Doherty entró en remisión en 2017, el cáncer regresó dos años después, en etapa 4 . La actriz dio una actualización masiva sobre su salud el año pasado, revelando que su cáncer se extendió a su cerebro y luego a sus huesos . A pesar de que el ícono de los 90 “lucha por mantenerse con vida”, Doherty ha sido abierta sobre sus preparativos para la muerte, incluso admitiendo que hay “muchas personas” que no quiere en su funeral.

Su vida, tras el diagnóstico fue cuesta abajo por varios motivos. Uno de ellos fue la muerte de su compañero de reparto Luke Perry en 2019, para el que tuvo palabras de cariño: "Lo extrañaré cada minuto, cada día, cada segundo". Los diversos intentos de reagrupar a las hermanas Halliwell, que siempre acababan en reproches y acusaciones de por qué habían abandonado la serie, y su eterno desarreglo con su compañera Alyssa Milano.

Después vino la separación y divorcio de su marido, Kurt Iswarienko. En 2023 el cáncer volvió con más fuerza y se generó metástasis en el cerebro con la consiguiente recaída de salud y el miedo a morir. Con el cáncer en su peor momento y los gastos del tratamiento, comenzó un periplo en el que a través de sus podcasts semanales pedía dinero para ayudarla en el tratamiento, ante la negativa de su exmarido de pasarle la pensión.

Una vida en televisión

Shannen María Doherty nació en Memphis, Tennesse el 12 de abril de 1971, hija de la dueña de un salón de belleza y de un asesor de hipotecas. Con 10 alos apareció por primera vez en la pequeña pantalla en un pequeño papel en la teleserie "Padre Murphy". Un año más tarde, en 982, se estrenó en cine interpretando el papel de BlueBird en "Night Shift". Rápidamente fue contratada para varios papeles y destacaría como Jenny Wilder en la serie "La casa de la pradera" (1982-1983), junto a la estrella Michael Landon. Este éxito le llevaría a interpretar el mismo personaje en varias películas para televisión, sobre la misma idea: "Little House: The Last Farewell y Little House: Bless All the Dear Children".

Doherty saltó a la fama en 1990 como la morena de rostro fresco Brenda Walsh en “Beverly Hills, 90210”, en España "Sensación de vivir" de Fox. Junto con su hermano gemelo Brandon, interpretado por Jason Priestly, y el resto del elenco, Luke Perry y Jennie Garth, entre otros. Más tarde también triunfaría en la serie "Embrujadas", junto a Holly Marie Combs (Piper) y Alyssa Milano (Phoebe), durante tres temporadas en el papel de Prue Halliwell. La serie contaba las aventuras de tres brujas muy novatas enfrentadas a las fuerzas del mal.

Su representante también ha expresado sus últimos momentos y la voluntad de la familia: “La devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para que puedan llorar su pérdida en paz”.