Shannen Doherty pide dinero para cubrir su tratamiento por el cáncer

La actriz conocida por su papel de Brenda en la serie estadounidense de los 90, "Sensación de vivir", ha lanzado un grito de auxilio a sus seguidores. En tratamiento contra el cáncer desde 2015, Doherty está a punto de acabar con sus ahorros y por eso se ha visto obligada a recurrir a sus fans para que le ayuden a seguir con el tratamiento.

En lucha contra la enfermedad desde hace nueve años, cuando la diagnosticaron cáncer de mamá la actriz culpó a sus representantes, que supuestamente no habían pagado su seguro médico durante el año en el que apareció la enfermedad. En 2016, anunciaba que su cáncer se había extendido a las glándulas linfáticas. Desde entonces, la actriz de "Embrujadas" ha compartido en sus perfiles sociales los avances de su enfermedad, sus miedos y la incertidumbre sobre el futuro.

La actriz se sometió a una masectomía y reconstrucción mamaria, pero tuvo también que recibir tratamiento de radioterapia y quimioterapia durante meses. En 2020, concedía una entrevista en la que revelaba que el cáncer que padecía desde hacía cinco años había remitido y que se encontraba en grado cuatro. "Intento atesorar todos los pequeños momentos que la mayoría de la gente no ve o da por sentados. Las cosas pequeñas se magnifican para mí. Tenemos este pozo sin fin dentro de nosotros, y se trata de seguir cavando en él en busca de la fuerza para afrontar la adversidad, y para que también podamos ver toda la belleza", aseguró meses después a la revista "Elle".

Ahora, la web "US Magazine" ha publicado unos documentos presentados por Doherty en los que solicita una manutención de 15.343 dólares al mes a Kurt Iswarienko, su marido de 2011 a 2023. Además exige que se haga cargo de los gastos del divorcio. Un grito desesperado porque necesita ahorros para hacer frente al cáncer. "Debido a mis recurrentes problemas de salud, en gran medida no he podido trabajar y no tengo perspectivas laborales futuras. Hoy en día, prácticamente todos los ingresos que gano son ingresos residuales del trabajo que realicé antes de casarme", escribe en los documentos. "La mayor parte de mis ingresos residuales provienen de 'Embrujadas'. Recientemente, me enteré de que ya no se transmitirá en ninguna plataforma de transmisión importante después del 30 de junio de 2024. Como resultado, mis ingresos residuales futuros disminuirán drásticamente", añade. Los gastos médicos asegura que llegaron a alcanzar los 21.640 dólares el año pasado.