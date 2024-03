Muere Ron Harper, actor de "El Planeta de los Simios"

El veterano actor Ron Harper, conocido por sus papeles icónicos en series de ciencia ficción como "El planeta de los simios" y "Land of the Lost" (1974), falleció el jueves 21 de marzo a los 91 años en su hogar en Los Ángeles debido a causas naturales, según confirmó su hija, Nicole Longeuay, a The Hollywood Reporter.

Ron Harper nació en 1933 en Pensilvania y, a pesar de haber obtenido una beca para continuar sus estudios en Harvard, decidió seguir su pasión por la actuación. Se formó con Lee Strasberg y, entre 1959 y 1960, actuó como suplente de Paul Newman en "Dulce pájaro de juventud" en Broadway, bajo la dirección de Elia Kazan.

Su carrera despegó con pequeños papeles en televisión, pero fue en la década de 1970 cuando alcanzó la fama con sus roles en "El planeta de los simios", donde interpretó a Alan Virdon, y "Land of the Lost", como Jack Marshall.

A lo largo de su vida, Harper dejó su sello en la industria del entretenimiento con su versatilidad y talento. Además de sus roles en televisión, también incursionó en el cine, participando en películas como "Temporada salvaje" (1971), "Ultimátum" (1982), "Paralizados por el miedo" (1997), "Objetivo libertad" (1998), "La extraña pareja, otra vez" (1998), "Pearl Harbor" (2001), "Trampa de cristal" (2005) y "Recuerdos perversos" (2007).

A lo largo de su carrera, Ron Harper destacó por su dedicación al arte y su habilidad para dar vida a personajes memorables. Su legado perdurará en la memoria de sus admiradores y colegas, dejando un vacío en la industria del entretenimiento.