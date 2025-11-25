Nace Runtime Christmas, un canal pop-up para celebrar

La llegada de diciembre marca el regreso de una de las tradiciones más entrañables del año: reencontrarse con familiares y amigos, revisar viejas costumbres y disfrutar de películas que evocan el espíritu navideño. Con ese propósito, la plataforma gratuita Runtime anuncia el lanzamiento de Runtime Christmas, un canal temático disponible del 1 de diciembre al 7 de enero, dedicado íntegramente al cine navideño y familiar.

Durante más de cinco semanas, los usuarios podrán disfrutar de una programación continua, disponible las 24 horas del día, con títulos románticos, comedias, dramas emotivos y películas animadas pensadas para todos los públicos. El acceso será completamente gratuito y sin necesidad de suscripción, tanto desde la web de Runtime como a través de su aplicación y de los principales operadores asociados, entre ellos Samsung TV Plus, Orange, Agile TV, Xiaomi, LG Channels, Plex, TCL y Tivify.

Este canal especial forma parte del modelo FAST (Free Ad-Supported Television), un tipo de televisión gratuita por internet financiada mediante publicidad, que reproduce la experiencia de la televisión tradicional dentro del entorno digital. En los últimos años, este formato ha consolidado a Runtime como una de las opciones preferidas por los espectadores que buscan entretenimiento gratuito y contenido temático de calidad.

La oferta de Runtime Christmas incluirá más de 30 películas específicamente navideñas y una amplia selección de títulos familiares y animados. Entre las propuestas románticas destacan Navidad a la vuelta de la esquina, donde una joven encuentra una segunda oportunidad al revitalizar una librería en un pueblo nevado, o "Una Navidad encantadora", el relato de una viuda que debe renovar un albergue justo a tiempo para Nochebuena. En "Transformación navideña", una ejecutiva aprende a reconectar con el espíritu de las fiestas al participar en un singular campamento; mientras que "Vuelta a casa por Navidad" narra la historia de una mujer decidida a reunir a su familia separada.

Las historias de segundas oportunidades también ocupan un lugar destacado en la programación. Películas como "Recuerdos de Navidad" o "Rosemont" ofrecen relatos marcados por la esperanza y la empatía, mientras que títulos como Tiene que ser amor abordan las relaciones y los reencuentros desde la emoción y el humor. Otros filmes, como "Navidad vuelve a casa" o "Un hombre extraordinario", apelan directamente a valores como la fe, la bondad y la reconciliación familiar.

Para quienes buscan propuestas con un matiz diferente, "Navidad en el Majestic" trae una historia sobre la unión de una arquitecta y un productor teatral que intentan devolver la magia a un histórico teatro. En "Navidad en la calle Chestnut", la chispa festiva surge de una competencia vecinal de luces navideñas que transforma la rivalidad en solidaridad. Y en "Navidad compartida", la fantasía toma el protagonismo cuando una cantante y una empresaria intercambian accidentalmente sus vidas durante las fiestas.

Además de la emisión lineal, toda esta programación estará disponible bajo demanda en la colección especial “Runtime Christmas” a través de la app y la web de Runtime, permitiendo disfrutar de las películas en cualquier momento y dispositivo.

Con esta iniciativa, la plataforma refuerza su apuesta por ofrecer contenidos temáticos que conectan con los intereses y emociones de los espectadores en fechas señaladas. Runtime Christmas se perfila así como una cita imprescindible para quienes desean acompañar las fiestas con historias llenas de emoción, humor y espíritu navideño.