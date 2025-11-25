Cristóbal Soria y Gema López arrinconan a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso en 'Espejo Público'

El plató de 'Espejo Público' vivió un momento de máxima tensión durante la entrevista a Luis Rubiales, en la que Cristóbal Soria y Gema López confrontaron al expresidente de la RFEF por su comportamiento tras el beso no consentido a Jenni Hermoso, un caso por el que ha sido condenado (aunque la sentencia aún no es firme). Cristóbal Soria comenzó reconociendo ciertos avances impulsados por Rubiales durante su etapa en la Federación, pero no tardó en recriminarle que siga "poniéndose de perfil" ante lo que considera una agresión sexual con abuso de poder. El colaborador insistió en que Luis Rubiales aún no ha llamado a Jenni Hermoso para pedirle perdón: "Ella se ha sentido ofendida y tú sigues sin llamarla dos años y medio después".

Cristóbal Soria y Gema López se enfrentan a Luis Rubiales por el caso del beso a Jenni Hermoso

Luis Rubiales rechazó de inmediato esa posibilidad y volvió a defender su versión: aseguró que el beso fue un gesto de euforia "sin intención sexual" y recordó que la condena no es firme. Argumentó que la situación debe interpretarse en el contexto de la celebración del Mundial, comparándolo con un acto impulsivo fruto de la emoción.

El polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso Agencia EFE

En ese punto intervino Gema López, quien subrayó que no se trata de un "incidente", sino de un delito, según recoge la sentencia, aunque esté recurrida. También criticó la falta de autocrítica del exdirigente: "Para la mayoría, tus actitudes y tu falta de respeto son tu peor enemigo".

Luis Rubiales, atacado por un desconocido durante la presentación de su libro Alberto Lozano Agencia EFE

Rubiales defendió que una gran parte de la ciudadanía considera desproporcionada la condena y admitió que se equivocó en dos ocasiones: en el palco y en el momento del beso, aunque negó haber actuado con violencia en otros episodios recientes. La tensión aumentó al mencionarse su reacción ante el lanzamiento de huevos en un acto público. López acusó a Rubiales de responder con agresividad, mientras él replicó que creyó que el agresor iba armado y actuó para proteger a su familia y al público. El intercambio terminó con Rubiales afirmando que sus palabras fueron "malinterpretadas" y denunciando que se estaban haciendo "juicios de valor" sin tener en cuenta su versión completa.