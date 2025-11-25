José Andrés visita 'El Hormiguero' para desvelar sus nuevos proyectos gastronómicos y su labor con World Central Kitchen

Esta noche, 'El Hormiguero' recibe a José Andrés, uno de los chefs españoles más influyentes del panorama internacional y un referente mundial tanto en gastronomía como en acción humanitaria. El cocinero asturiano regresa al programa para repasar una etapa marcada por importantes proyectos culinarios y por la imparable expansión de su organización solidaria, World Central Kitchen, presente en crisis humanitarias de todo el planeta.

Durante la entrevista, José Andrés compartirá sus experiencias más recientes, desde los retos logísticos de alimentar a miles de personas en zonas afectadas por desastres naturales hasta las historias humanas que han marcado su trayectoria. También profundizará en cómo logra equilibrar su pasión por los fogones con su firme compromiso social, una combinación que lo ha convertido en un símbolo de entrega y creatividad. Con su habitual energía, su sentido del humor y su mirada siempre optimista, promete ofrecer una conversación llena de anécdotas inspiradoras y reflexiones sobre la importancia de la solidaridad. Considerado uno de los grandes embajadores de la cocina española, José Andrés ha sabido llevar su talento más allá de los restaurantes, demostrando que la gastronomía puede ser una herramienta poderosa para cambiar el mundo.

La reina Letizia y la primera dama de EE UU, Jill Biden (i), junto al chef José Andrés (d), conversan con los encargados del food truck de la ONG World Central Kitchen (WCK), de José Andrés, este martes en Pozuelo de Alarcón (Madrid) MARISCAL Agencia EFE

Resto de invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana miércoles, David Bisbal trae el espíritu navideño con su gira Todo es posible en Navidad, que recorrerá España hasta su cierre en Barcelona. El jueves, Dabiz Muñoz presenta XOTIME, un innovador cómic en el que él mismo se convierte en protagonista de una aventura gastronómica única.