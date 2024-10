Un concursante de 'Got Talent' desvela el verdadero motivo que hay detrás de su emotiva actuación

Miki Martz, un joven artista en la búsqueda de una oportunidad que le permita continuar su carrera musical, se ha presentado en las audiciones de 'Got Talent España', donde ha cautivado tanto al jurado como al público con una canción original. Con una promesa pendiente a su madre, Martz ha llegado al programa con la determinación de darlo todo en el escenario, ya que este podría ser el último intento de seguir en el mundo de la música.

Acompañado de su familia y con una mezcla de emoción y nervios, Martz ha confesado a los jueces que le había prometido a su madre dejar la música si no lograba alcanzar algo significativo antes de cumplir treinta años. "Le hice a mi madre una especie de promesa. Si no pasaba algo extraordinario antes de cumplir los treinta, le dije que dejaba la música y que intentaría hacer otra cosa. Eso me hizo pensar en el programa, en Got Talent, y creo que puede ser la guinda que cumpla el pastel", ha explicado antes de su actuación. Con esta promesa en mente y buscando esa "guinda" para su trayectoria artística, Martz ha subido al escenario decidido a impresionar.

La canción que ha elegido interpretar ha sido una composición propia, un tema cargado de emoción y honestidad que refleja sus vivencias y crecimiento personal. Con un estilo que él define como una mezcla de"contar" y "cantar", Martz busca más que una interpretación musical, busca transmitir sentimientos y conectar con quienes lo escuchan. Durante su actuación, se ha abierto completamente, compartiendo su historia y mostrando la pasión que aún lo impulsa a seguir en la música.

Miki Martz, concursante de 'Got Talent España' Mediaset

Al terminar su interpretación, la respuesta del jurado y del público ha sido de admiración y apoyo. Paula Echevarría, jueza del concurso de Telecinco, le ha dedicado palabras de aliento, destacando el talento y la autenticidad de Martz. "Espero que esto te sirva para mirar hacia adelante y no tirar tu talento", ha comentado la actriz, visiblemente emocionada por la honestidad y entrega del joven cantante. Su abuela también ha subido al escenario para felicitarlo, añadiendo un toque de ternura al momento y recordando a todos la importancia del apoyo familiar en su carrera.

Sin duda alguna, la actuación de Martz en 'Got Talent' parece haber sido el momento decisivo que estaba esperando, logrando conmover a los presentes y obteniendo una valoración positiva del jurado compuesto por Risto Mejide, Florentino Fernández y Tamara Falcó. Ahora, con esta oportunidad de oro, queda por ver si Martz logrará seguir avanzando en el programa, lo que representaría un respaldo crucial para mantener viva su pasión por la música.