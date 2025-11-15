Netflix impulsa su apuesta por los videojuegos con juegos para TV y control desde el móvil

Netflix reunió a prensa y socios en su espacio de Vine (Los Ángeles) para presentar de forma práctica su nueva estrategia de videojuegos. La compañía ofreció acceso anticipado a varios títulos diseñados para jugarse directamente en televisores, utilizando el teléfono móvil como mando mediante un sencillo escaneo de código QR. La propuesta busca eliminar barreras y facilitar que cualquier usuario pueda iniciar una partida sin instalar apps adicionales ni usar hardware específico.

Durante la presentación, el presidente de Netflix Games, Alain Tascan, subrayó que el objetivo es que jugar resulte tan natural como reproducir una serie o una película. En su intervención explicó que la plataforma ve una oportunidad única para conectar sus franquicias y universos narrativos con experiencias interactivas que retengan y amplíen el engagement de los suscriptores.

El evento también sirvió para mostrar parte del catálogo inicial disponible en televisores, centrado sobre todo en juegos grupales. Entre ellos destacan "Boggle Party", "LEGO Party", "Party Crashers: Fool Your Friends", "Pictionary: Game Night" y "Tetris Time Warp". Próximamente se sumará "Dead Man’s Party: A Knives Out Game", inspirado en el universo de Benoit Blanc y pensado para que todos los jugadores participen como sospechosos de un mismo caso.

El vicepresidente de Netflix Games, Jeet Shroff, insistió en la idea de convertir Netflix en un espacio donde ver contenidos y jugar sin cambiar de aplicación. Según detalló, el sistema permite saltar de una serie o película a un juego en cuestión de segundos, pensando especialmente en sesiones familiares o reuniones con amigos.

La apuesta por televisión no implica un abandono del móvil. De hecho, el catálogo sigue creciendo con más de 80 juegos disponibles para smartphones y varios estrenos anunciados. Entre los próximos lanzamientos figuran "PAW Patrol Academy", "WWE 2K25: Netflix Edition", el juego diario "Netflix Puzzled" inspirado en títulos de la casa como "Stranger Things", "Squid Game" o "Bridgerton", además de una versión para la plataforma de "Red Dead Redemption".