La nueva jugada de Telecinco para intentar salvar su audiencia los sábados y domingo

El grupo de Fuencarral vuelve a mover ficha para intentar rescatar sus debilitadas cifras de audiencia durante los fines de semana. Telecinco ha decidido aplicar una estrategia drástica y directa: potenciar el tirón de "Fiesta", cancelar "Agárrate al sillón" en fin de semana y relanzar "¡Vaya fama!" con un nuevo enfoque. Un movimiento que evidencia la urgencia por reconectar con el público en dos de los días más delicados para la cadena.

La apuesta más clara es reforzar "Fiesta", que ampliará su emisión hasta las 21:00 horas, recuperando el espacio que tenía antes de los últimos reajustes. El programa, conducido por Emma García, es uno de los que mejor resultado ha dado a Telecinco en términos de rentabilidad y fidelidad. Y en un contexto donde cada punto de share cuenta, la cadena ha decidido confiar en quien no suele fallar.

Por el contrario, el concurso "Agárrate al sillón", con Eugeni Alemany al frente, se despide de los sábados y domingos para quedar relegado a la parrilla entre semana. Su rendimiento en la franja del fin de semana no ha convencido y el 29 de noviembre será su última emisión en ese horario. Una decisión que muestra la nueva hoja de ruta de Mediaset: menos experimentos y más fórmulas que funcionen.

También hay novedades para "¡Vaya fama!", un formato que no logró conectar con la audiencia en su primera etapa, pero que ahora intentará una segunda vida sin tertulianos. Makoke, Alejandra Rubio y compañía desaparecen del plató, dejando todo el protagonismo a Cristina Lasvignes y Fran Ramírez. El mensaje es claro: menos ruido y más contenido.

Pero más allá de los programas en sí, el verdadero objetivo del canal es otro: reforzar "Informativos Telecinco" los fines de semana, un espacio que no consigue los datos deseados. Con María Casado al frente, la edición sabatina y dominical busca beneficiarse del efecto arrastre de un entretenimiento más sólido. La intención es clara: estabilizar el bloque informativo con una parrilla que alimente a su audiencia.

Telecinco sabe que no puede seguir improvisando. La televisión en abierto vive un momento de máxima competencia, y cada decisión cuenta. Con estos tres movimientos, el grupo de Fuencarral intenta reordenar su fin de semana y recuperar el terreno perdido. Queda por ver si estos cambios logran el efecto deseado o si solo son otro parche temporal.