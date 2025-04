De Omar Montes a Céline Dion: así arranca la temporada 12 de "Tu cara me suena"

A estas alturas, “Tu cara me suena” no necesita levantar el telón con estruendo. Le basta con hacerlo. Pero eso no significa que vaya a contenerse. Este viernes 4 de abril, Antena 3 estrena la duodécima temporada del talent show más icónico de su parrilla, y lo hace con una gala que sienta las bases de lo que vendrá: espectáculo, humor, complicidad, un jurado con nuevos aires y un casting que en su primera noche ya apunta maneras. Si alguien pensaba que esto era una entrega más, es porque aún no ha visto a Bertín Osborne convertido en Omar Montes.

La expectación por el regreso de Àngel Llàcer no es gratuita. Él es la energía pura del programa, el que conecta emoción con show sin pedir permiso. Su vuelta al jurado es como si hubieran vuelto a colocar el cable suelto en el enchufe: todo vibra distinto. A su lado, Flo entra como nuevo fichaje con esa ligereza que le sale natural. El tándem con Chenoa y Lolita se nota inmediato. No hay que esperar a que se entiendan: se entienden. Hay bromas, hay mirada cómplice, hay ritmo. Eso, sumado a Manel Fuentes, que ya no presenta, sino que respira el programa, y a un elenco afinado, da una mezcla que no necesita efecto especial.

La gala uno tiene de todo y para todos. Bertín, que todavía anda procesando el shock de pasar por maquillaje por primera vez en 40 años, abre fuerte con su versión de Omar Montes. Es puro contraste. Gisela, con su timbre inconfundible, se atreve con una explosiva Katy Perry. Y Melani, que a los 17 ya pisa escenarios como si llevara décadas, se mete en la piel vocal de Céline Dion. No es cualquier reto. Tampoco lo es el de Manu Baqueiro, que deja atrás las tabernas de ficción para enfundarse la estética y el registro de Harry Styles. Y ojo, porque lo hace sin red.

Esperansa Grasia, que viene del humor rápido y los vídeos virales, se enfrenta al ritmo envenenado de La Mosca Tsé-Tsé. Un contraste absoluto con su estilo, pero esa es la gracia. Mikel Herzog Jr., que carga con un apellido pero no se esconde tras él, debuta con Abraham Mateo, mientras que Yenesi —otro talento que pisa el plató desde el vértigo de lo nuevo— se lanza con Amaia Montero. Ana Guerra va de Karol G y promete curva vocal en cada verso. Y Goyo Jiménez, fiel a sí mismo, se pone el traje de El Príncipe Gitano con toda la ironía que se espera… y más.

Este primer programa no es un test, es una carta de presentación. Aquí se mide el tono, la velocidad, la entrega. Ya se nota que el casting hace piña, que hay química fuera y dentro de plano, y que el nivel de exigencia es real. “Ser cantante no es ventaja”, dijo Ana Guerra, y se entiende rápido por qué. Aquí no importa lo que haces fuera, sino lo que logras dentro. Todos llegan desubicados, y esa vulnerabilidad compartida es lo que convierte el show en algo que trasciende el puro entretenimiento.

Habrá sorpresas, sí. Pero sobre todo, habrá momentos. De esos que se quedan pegados a la memoria colectiva por inesperados, por brillantes o, simplemente, por humanos. Y eso es algo que “Tu cara me suena” maneja como pocos formatos. A su manera, esta gala inaugural no busca superar lo anterior. Busca reconfigurarlo. Y lo consigue. La mezcla está en marcha. La chispa ya saltó. El viernes vuelve a tener dueño.